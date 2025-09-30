leonoticias - Noticias de León y provincia

El concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, en el barrio de La Rosaleda.

Ponferrada aprueba la licencia de obra para 140 viviendas en La Rosaleda

El Complejo Inmobiliario Soul plantea cuatro bloques de doce plantas distribuidos entre el bulevar Juan Carlos I y las calles Juana Ginzo, Clara Campoamor y Antonio González Calderón

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:09

El Ayuntamiento de Ponferrada aprobó en la Junta de Gobierno municipal celebrada este martes, 30 de septiembre, la licencia de obra solicitada para la puesta en marcha de un proyecto que creará una promoción de 140 viviendas en el barrio de La Rosaleda.

Así lo confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas, Carlos Cortina, quien explicó que el proyecto básico aprobado es el correspondiente al Complejo Inmobiliario Soul, que plantea cuatro bloques de doce plantas distribuidos entre el bulevar Juan Carlos I y las calles Juana Ginzo, Clara Campoamor y Antonio González Calderón.

Para Cortina, esta aprobación supone «un empujón importantísimo para el sector de la construcción en Ponferrada», ya que se trata de «una promoción con un volumen que hacía muchos años que no se iniciaba en la ciudad», al permitir completar 140 viviendas en las diferentes fases del proyecto, lo que «pone de manifiesto que la recuperación de la actividad económica y el liderazgo que Ponferrada ejerce en este territorio van a tener continuidad».

