Ponferrada alza la voz: más de un centenar de personas clama contra la Junta por los incendios Durante la concentración se llevó a cabo un minuto de silencio por las víctimas y toda la gente que está en los pueblos luchando contra el fuego

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 18 de agosto 2025, 21:48

Ponferrada volvió a alzar la voz este lunes, 18 de agosto de 2025. A pesar de que al mediodía la concentración había sido desconvocada, más de un centenar de personas se reunieron frente a la sede de la Junta de Castilla y León en la capital berciana para exigir medios y soluciones contra los incendios que arrasan la comarca.

La protesta se desarrolló entre silbidos, caceroladas y gritos de denuncia. «¡Nivel 3 ya!», «¡Mañueco dimisión!», coreaba la multitud, mientras las cucharas golpeaban las ollas y los pitos marcaban el ritmo de las consignas.

Las pancartas fueron también protagonistas, complementando a los cánticos. Entre los carteles podían leerse frases como «Nivel 3 ya», «Mañueco dimisión», «Lume nunca máis», con ese eco gallego tan presente en la comarca. Otros recordaban titulares en torno al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones o ironizaban con la comida que mantuvo mientras el territorio ardía. Un mosaico de mensajes que reflejaba la indignación plural de los asistentes. «Nosotros también tenemos la costumbre de comer», gritaba una vecina.

En un momento de la concentración, los participantes guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas y en homenaje a quienes luchan contra el fuego. Un paréntesis solemne en medio de la tensión que precedió a nuevos cánticos. «Por 1.100 euros están apagando los fuegos y jugándose la vida, mientras él está comiendo langostinos», gritó un vecino, arrancando aplausos entre los concentrados.

La voz del megáfono

El protagonismo de la concentración recayó en Aldám Lugrís Fernández, joven berciano de 17 años, estudiante en el IES Gil y Carrasco, que ejerció de portavoz con el megáfono en mano. «Soy un berciano más», se presentó ante los presentes. En su intervención explicó el impulso que llevó a convocar la protesta, «no nos podíamos quedar en casa sin hacer nada, nos salió del alma salir a la calle, manifestarnos y decir algo por solidaridad con las personas fallecidas, con quienes están perdiendo sus casas y sus tierras».

Lugrís agradeció también la actitud de la policía, que permitió el desarrollo de la concentración, «no sabemos hasta qué punto es legal o ilegal, pero la policía se ha portado muy bien, nos han dejado el espacio y no han puesto ninguna traba», explicó a este medio.

El joven forma parte del recién creado Comité del Bierzo Antifascista, un colectivo aún no legalizado que, según explicó, nace del impulso de un grupo de chavales que quieren organizarse: «Por ahora somos un grupo de WhatsApp de jóvenes que quieren hacer algo, que quieren moverse», relató, con el apoyo logístico de la CGT (Confederación General del Trabajo), que les cedió el megáfono.

El mensaje final fue de firmeza. «Seguiremos saliendo a la calle hasta que el fuego se apague y hasta que los políticos hagan algo. Que quede claro, los máximos responsables son Mañueco y su gobierno», añadió.

No estaban todos en el mismo barco

Pese al tono combativo y la unanimidad de muchos cánticos, no todo el mundo compartió el discurso político que se lanzaba desde el megáfono. Un pequeño sector de asistentes, principalmente varias vecinas, mostró su disconformidad cuando se pedía la dimisión de Mañueco o se acusaba a la Junta de «olvidar al Bierzo». Entre gritos como «Estamos por el pueblo, no por la política», intentaron hacerse oír por encima de las consignas principales.

Incluso una de ellas pidió al joven portavoz que le dejase el megáfono, algo que no prosperó después de que previamente ya hubiera criticado de forma abierta el tono de los cánticos. La mayoría de los presentes se mantuvo firme en su mensaje político, dejando patente que la concentración fue mayoritariamente un clamor contra la Junta, aunque no exento de tensiones internas.