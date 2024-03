Ponferrada adjudicará de forma directa y de «emergencia» el contrato de autobuses

El Ayuntamiento de Ponferrada adjudicará de forma directa por «emergencia» el servicio de transporte municipal para dar continuidad a un servicio «esencial» después de que PSOE y VOX hayan rechazado esta mañana, en pleno, la prórroga del contrato de los autobuses.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, anunció esta adjudicación directa en una comparecencia convocada con carácter de urgencia, después de esa votación en el pleno. «Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, de compromiso y responsabilidad a los ciudadanos y a los trabajadores. Les garantizamos la continuidad del servicio, los autobuses seguirán saliendo y atendiendo este servicio público y esencial», explicó. El regidor lamentó la postura del «bipartito de VOX y PSOE», quienes, dijo, «están aquí para crear problemas a los ciudadanos».

Esta adjudicación directa, que tiene el visto bueno de los servicios jurídicos, se hará por 12 meses en las mismas condiciones en las que se está prestando hasta ahora. Al mismo tiempo se iniciará el proceso de adjudicación «normal» para elegir la gestión más oportuna para el servicio de autobuses.

«¿Por qué salvan un servicio público no esencial, como es la ORA y no uno esencial como el de transporte?», preguntó el alcalde. «Vox y PSOE han votado a favor de dejar a los ponferradinos sin transporte y a sus trabajadores sin empleo», añadió. «Somos responsables y anteponemos los derechos de los ponferradinos y los trabajadores. Damos una respuesta realista y eficaz a esta situación», concluyó.

Por su parte la concejala de Presidencia, Lidia Coca, explicó que esta situación viene «sobrevenida» por la anterior gestión del PSOE, quienes en mayo de 2023 sacaron un contrato para el estudio de la gestión del servicio de transportes de la ciudad que finalizaba en 2025, mientras que el propio contrato vencía en marzo de este mismo año. «Estábamos abocados a esta situación. Ahora nos han venido humo cuando son conocedores de este asunto», lamentó.

«Inconcebible» el rechazo de Vox y PSOE

Más contundentes se mostraron el primer teniente de alcalde, Iván Alonso, y el concejal de Movilidad, Carlos Fernández. Alonso tachó de «inconcebible» que Vox y el PSOE hayan votado en contra de esta prórroga del contrato de autobuses. «Desde Coalición por el Bierzo estamos perplejos por esta situación. Debían haberse abstenido para dar normalidad a la continuación de un servicio esencial. Los dos partidos, con una pinza perfecta, pretendían dejar a Ponferrada sin un servicio esencial», dijo.

Mientras Fernández pidió a Vox «cordura y sentido de la responsabilidad, mientras arremetió contra el PSOE y su portavoz, Olegario Ramón. «Entiendo la postura del PSOE, porque son cobardes, no tienen valor a afrontar los problemas. Saben que es muy difícil hacer un buen contrato de autobuses y presumen de haber dado solución, que no es así. Ellos quieren municipalizarlo pero no se puede hacer, saben que lo ha intentado otra ciudad y no ha podido. Y los trabajadores tampoc quieren», explicó. «Conozco a Olegario Ramón desde hace muchos año. Es un estratega en política. Unas veces le han salido bien y otras mal. Espero que ésta le salga mal porque se lo merece», concluyó.