Ponferrada probará autobuses «a demanda» para mejorar el servicio y hacerlo más sostenible

El Ayuntamiento de Ponferrada implantará desde este jueves, 15 de febrero, en la línea 3 de autobuses, el servicio de transporte de líneas regulares flexibles, es decir, un servicio «a demanda». Habrá un período de prueba, hasta finales de agosto, en el que se recogerán datos con la idea de mejorar el servicio y hacerlo más sostenible.

Desde este jueves, los usuarios que quieran subir al autobús en las paradas de Bárcena, San Andrés de Montejos, Campo y Urbanización Patricia, deberán reservar esa parada, aunque en los primeros meses el autobús acudirá a todas ellas aunque no haya reservas. La idea es que los usuarios se vayan adaptando a este sistema y que, una vez finalizado el período de prueba, el vehículo no tenga que hacer recorridos por lugares donde no haya viajeros.

«Los primeros meses serán de adaptación, el autobús hará la línea completa parando por todas las paradas aunque no haya reservas. En este tiempo los usuarios tendrán tiempo de conocer el servicio y familiarizarse con el sistema de reservas. Pasados unos meses el autobús acudirá a las paradas que son flexibles solo si hay reservas», explicó el concejal de Transporte y Movilidad, Carlos Fernández.

«El objetivo es probar ese transporte a la demanda y evaluar su viabilidad. Encontrar puntos de mejora y valorar su implementación en nuevas líneas que lleguen a sitios donde hoy no llega. Además será posible mantener los destinos actuales aunque haya pocos viajeros», añadió el edil.

Este sistema plantea la existencia de paradas regulares, en las que el autobús pasará siempre, y las flexibles, a las que acudirá solo si hay viajeros. En este caso las flexibles son las de la cabecera y final de la línea, en Bárcena, San Andrés de Montejos, Campo y Urbanización Patricia.

Para poder reservar la parada será necesario llamar a alguno de los dos teléfonos que se habilitarán o hacerlo a través de una App en los móviles. Se podrá reservar hasta una hora antes. Se pueden hacer reservas periódicas y con antelación de días o semanas«, dijo el concejal. «Es importante que usen el servicio de reservas para ver cuantos viajan y en que horarios. Esa información nos servirá para hacer un buen servicio», añadió. De esta manera habrá más puntualidad y el transporte urbano será más sostenible.

Por otro lado, Fernández también anunció que desde ayer hay un autobús 100 por cien eléctrico realizando las diferentes líneas. «Queremos ver el resultado de estos vehículos en el municipio», explicó. «El servicio de autobuses es muy importante, con un gasto de en torno a los tres millones de euros anuales y tenemos que mejorarlo. No podemos permitirnos fallos», concluyó.