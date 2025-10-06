Ponferrada acoge esta semana dos montajes del programa 'Circo a Escena' Será el miércoles y el jueves en la Sala Río Selmo y el Teatro Bérgidum, respectivamente

Una de las actuaciones que se llevará a cabo en el Teatro Bérgidum.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 6 de octubre 2025, 17:43

Ponferrada acoge esta semana dos montajes incluidos en el programa 'Circo a Escena', organizado por el INAEM y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, que nació en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar la visibilidad y estimular la creación para nuevos públicos.

Así el miércoles, 8 de octubre, a las 20 horas en la Sala Río Selmo, se podrá ver a Maleta Company & Cie. Balancetoi con la función 'Claudette', un trabajo que mezcla malabares y títeres y que pretende dar visibilidad a las personas mayores a través de la historia de un nieto y una abuela soñadora.

Al día siguiente, jueves 9 de octubre, a la misma hora pero en el Teatro Bergidum, será el turno de Rebe al Rebes, Ana Donoso Mora y Javier Prieto con 'MAR o de cómo sobrevivir a un tsunami', que sumerge al espectador en un mar de cuerdas como el que navega por los recuerdos y se enfrenta a emociones tanto en calma como en una fuerte marejada.

Según informa la agencia Ical, el programa está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y desde su puesta en marcha ha puesto en escena 89 trabajos, con 266 funciones, con una inversión que supera los 1,4 millones de euros.