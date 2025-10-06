leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las actuaciones que se llevará a cabo en el Teatro Bérgidum.

Ponferrada acoge esta semana dos montajes del programa 'Circo a Escena'

Será el miércoles y el jueves en la Sala Río Selmo y el Teatro Bérgidum, respectivamente

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:43

Comenta

Ponferrada acoge esta semana dos montajes incluidos en el programa 'Circo a Escena', organizado por el INAEM y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, que nació en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar la visibilidad y estimular la creación para nuevos públicos.

Así el miércoles, 8 de octubre, a las 20 horas en la Sala Río Selmo, se podrá ver a Maleta Company & Cie. Balancetoi con la función 'Claudette', un trabajo que mezcla malabares y títeres y que pretende dar visibilidad a las personas mayores a través de la historia de un nieto y una abuela soñadora.

Noticias relacionadas

El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo?

¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo?

Ponferrada y Cabo Verde estrechan lazos con la visita del primer ministro del país africano

Ponferrada y Cabo Verde estrechan lazos con la visita del primer ministro del país africano

Al día siguiente, jueves 9 de octubre, a la misma hora pero en el Teatro Bergidum, será el turno de Rebe al Rebes, Ana Donoso Mora y Javier Prieto con 'MAR o de cómo sobrevivir a un tsunami', que sumerge al espectador en un mar de cuerdas como el que navega por los recuerdos y se enfrenta a emociones tanto en calma como en una fuerte marejada.

Según informa la agencia Ical, el programa está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y desde su puesta en marcha ha puesto en escena 89 trabajos, con 266 funciones, con una inversión que supera los 1,4 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  2. 2 Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas
  3. 3 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  4. 4 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  5. 5 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  6. 6 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  7. 7 León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra
  8. 8 Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León
  9. 9 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
  10. 10 Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada acoge esta semana dos montajes del programa 'Circo a Escena'

Ponferrada acoge esta semana dos montajes del programa &#039;Circo a Escena&#039;