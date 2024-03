La plantilla de LM vuelve al trabajo este lunes 1 de abril

La plantilla de LM Wind Power en Ponferrada vuelve al trabajo este lunes día 1 de abril después de cinco meses en ERTE.

Los trabajadores de la factoría de componentes eólicos ubicada en el polígono industrial de La Llanada en Santo Tomás de las Ollas se incorporarán así a sus puestos después de que la empresa haya decidido dejar sin efecto el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba desde noviembre a la práctica totalidad de los operarios y que se extendía durante un periodo de ochos meses hasta junio.

«El próximo lunes se incorpora toda la plantilla a trabajar», indicó el presidente del comité de empresa, Ursicino Sánchez, que valora la decisión como «una buena noticia», teniendo en cuenta que «empezamos a trabajar y empezamos todos», remarcó. Considera que se trata de una situación «que debería ser la normal durante todo el año y no tener estos sobresaltos más allá de la situación contractual que pueda haber».

La paralización del ERTE está motivada por la entrada en abril de dos nuevos moldes en la factoría berciana de fabricación de componentes eólicos, uno de 62.2 metros hasta octubre y otro de 48.67 metros en julio, lo que garantiza el aumento de la producción en la planta.

«Esperemos que no hagan falta más»

Desde la parte social confían, por ello, en que la situación mejore y «se mantenga la plantilla actual» en la factoría de fabricación de componentes eólicos de la capital berciana «e incluso, si es posible, que se hagan contrataciones nuevas».

Así las cosas, este lunes 1 de abril se incorporará al trabajo toda la plantilla de LM Wind Power afectada por el expediente, aproximadamente un tercio de los poco más de 600 trabajadores de la planta berciana, «y la que no esté en ERTE continuará trabajando», apuntó Sánchez.

Desde el comité esperan que la situación se estabilice para que la empresa no se vea obligada a echar mano de una nueva regulación de empleo. «Esperemos que no haga falta», apuntó su presidente, consciente, no obstante, de la difícil situación que afronta el sector energético y de los vaivenes que pueda provocar el mercado.