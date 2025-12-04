Piden tres años de prisión para la gerente de Desguaces Ponferrada por un delito contra el medio ambiente La mujer será juzgada el 10 de diciembre en una vista programa en la Audiencia Provincial de León

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:17 Comenta Compartir

La Fiscalía de Área de Ponferrada pide tres años de prisión, un año y ocho mese de multa, con seis euros por días, y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividad profesional de gestión de residuos, a la gerente de Desguaces Ponferrada por un presunto delito contra el medio ambiente al no haber procedido a la gestión de los residuos que llegaban al centro.

Según el Ministerio Fiscal, esta falta de gestión habría provocado la emisión indebida a la atmósfera de gases contaminantes, como 331 kilos de gas refrigerante, equivalentes a 474 toneladas de Dióxido de Carbono, con una valoración económica de más de 21.000 euros por el perjuicio causado, según informa la agencia Ical.

El escrito de calificaciones asegura que se ha demostrado que no se gestionó de forma adecuada ninguno de los más de 2.200 vehículos que llegaron al desguace entre 2019 y 2022, por lo que en vez de entregar los gases a centros autorizados para su eliminación, procedieron a liberarlos.

Además de la petición de prisión, la Fiscalía reclama a la propia empresa 'Desguaces Ponferrada' 42.000 euros por el perjuicio causado. La vista tendrá lugar el 10 de diciembre, en la Audiencia Provincial de León a las 10.20 horas.