Imagen de la agresión al secretario general del PSOE de Ponferrada y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón.

Fiscalía ratifica la petición de cinco y dos años de prisión para los acusados de agredir a Olegario Ramón

El juicio se celebrará el martes, 9 de diciembre, en la Audiencia Provincial de León

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:52

La Fiscalía pide cinco y dos años de prisión para los dos acusados de agredir, en abril de 2024, al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas. El juicio se desarrollará el próximo martes, 9 de diciembre, a las 12 horas en la Audiencia Provincial de León.

El suceso tuvo lugar en la tarde del 11 de abril de 2024, cuando varias personas se manifestaban a las puertas de la sede del PSOE en Ponferrada como protesta por la Ley de Amnistía impulsada desde el Gobierno Central.

Fue en ese momento cuando Ramón salió de la sede, tras participar en una reunión de la agrupación municipal socialista, y al dirigirse hacia su coche los manifestantes le increparon, profiriéndole insultos y amenazas. Posteriormente uno de ellos le agarró y le propinó patadas, informa Ical.

Como consecuencia el también secretario general del PSOE de Ponferrada, y exalcalde de la ciudad, sufrió lesiones en la pierna y en un dedo de la mano de la mano derecha, que requirieron de atención médica.

Por todo ello el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión para el primer acusado, el que perpetró la agresión física, por atentado contra la autoridad y lesiones; y dos años de cárcel para el otro acusado, por un delito de amenazas. Además la indemnización solicitada asciende a 2.500 euros por lesiones y daños morales.

