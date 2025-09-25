leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de un ejemplar de oso pardo.

Preocupación de la Junta ante los últimos ataques de osos a explotaciones ganaderas

La consejera de Agricultura anuncia que se está trabajando con Medio Ambiente para estudiar qué se puede hacer para compatibilizar la fauna salvaje y la ganadería

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:01

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, mostró este jueves, 25 de septiembre, durante su visita a Igüeña su preocupación ante los últimos ataques de osos a explotaciones ganaderas de Laciana y aseguró que trabaja con el departamento de Medio Ambiente para buscar soluciones que permitan compatibilizar la vida de la fauna salvaje con las explotaciones ganaderas.

«Es algo que nos preocupa, igual que nos preocupan los ataques de los lobos. Tenemos que cuidar a nuestros ganaderos en todos los sentidos y estamos trabajando con Medio Ambiente, y en el caso del lobo también para que pronto podamos aplicar lo que la Unión Europea está aprobando», señaló.

González Corral considera «vital» compatibilizar la fauna salvaje con las ganaderías, «cumplir la ley y proteger a los ganaderos», según informa la Agencia Ical.

