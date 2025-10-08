Habilitan una parada de 15 minutos junto al aparcamiento de Tierno Galván Se cumple así una petición reiterada por parte de los vecinos

Imagen del conejal Iván Alonso junto a la zona de parada de 15 minutos en el aparcamiento de Obispo Osmundo.

La Brigada de Obras de Ponferrada habilita en el aparcamiento de la plaza Tierno Galván y Obispo Osmundo una zona de parada de 15 minutos con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos sin ocupar plazas de aparcamiento prolongado.

El concejal de Infraestructuras de Ponferrada, Iván Alonso, explica que se cumple así una petición reiterada de los residentes desde que se remodeló esa calle para que puedan hacer pequeñas paradas y mejorar así la movilidad.

«Es algo muy pedido por todos. Se hacía necesario habilitar esta zona, especialmente para los residentes, para que puedan descargar compras o por alguna necesidad que requiera de aparcamientos cortos», explica el edil.

