Una mujer herida y atrapada en un accidente en la N-VI en Ponferrada

Leonoticias Ponferrada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:19 | Actualizado 21:27h.

A las 20:18 horas el 112 ha recibido un aviso por un accidente en la N-VI, en torno al kilómetro 381 a la altura de Ponferrada.

Dos turismos han colisionado y uno de ellos ha impactado de manera lateral. Los alertantes indican que hay una mujer joven atrapada en el interior de este vehículo y también otro varón herido.

Se ha dado traslado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a la Policía Local de Ponferrada, a emergencias sanitarias Sacyl y los Bomberos de Ponferrada por la situación de la mujer atrapada.

Se desconocen, en el momento de la primera publicación de esta noticia, más detalles sobre el accidente y el estado de salud de los heridos.