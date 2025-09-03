leonoticias - Noticias de León y provincia

Avenida Milán en Ponferrada.

Accidente entre dos turismos en la avenida Milán de Ponferrada

Una mujer resulta herida y un varón de 65 años es trasladado al Hospital del Bierzo

Ponferrada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:11

A las 17:10 horas de esta tarde se ha producido un accidente de tráfico entre dos turismos en la rotonda de la avenida Milán de Ponferrada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ponferrada, del Cuerpo Nacional de Policía y de Sacyl.

En el siniestroresultó herida una mujer de unos 55 años que sufrió lesiones leves provocadas por el propio airbag del coche, aunque no requirió de traslado hospitalario.

En el otro vehículo viajaba un varón de unos 65 años que presentaba dolencias cervicales y fue trasladado en ambulancia al Hospital del Bierzo para su valoración del alcance de las lesiones.

