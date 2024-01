Un mes de la desaparición del Alberto en Rimor: «Ya casi no lo buscan»

Fue el 6 de diciembre cuando se vio por última vez a Alberto Decaso. Este hombre de 73 años salió por la mañana de su casa en Rimor y no se ha sabido nada de él desde entonces. El amplio dispositivo desplegado en la zona nada más conocerse su desaparición y en jornadas posteriores no logró avances y tras varias semanas sin ningún tipo de indicio que pudiera indicar el paradero de Alberto dejó de ser una emergencia y pasó a ser una desaparición judicializada.

Desde entonces, se ha reducido el dispositivo, con la Policía Nacional al frente, que sigue investigando pero «sin tener nada nuevo» que les ayude a localizar a este vecino de Rimor. «No hay ninguna novedad», apuntan desde la Subdelegación del Gobierno en León.

En este pueblo ponferradino ya no tienen esperanzas de encontrar con vida a Alberto, porque consideran que ha pasado mucho tiempo. Exactamente un mes, 30 días en los que las condiciones meteorológicas no han acompañado, tampoco la orografía de la zona -muy boscosa-, y en los que los vecinos han tenido que volver a sus rutinas diarias, a sus trabajos.

Y por tanto, «ya casi no lo buscan, igual los fines de semana, los cazadores», relata Tita, que regenta una panadería en Rimor. Tampoco ve coches de policía por la zona, «ahora no viene nadie y los tendría que ver pasar porque vivo en el centro del pueblo».

Aún así, la investigación continúa pero los ánimos en Rimor ya no son los mismos que al principio. Y la familia de Alberto, como señala Tita, «está hundida».

Por su parte, el pedáneo la localidad, Ángel Reguera, asegura que ya no saben donde buscar, «por más que se ha estado buscando por todos los lados y que no haya ningún resto ni nada, y que en un mes no se haya visto nada, ni ropa, ni calzado, es algo inexplicable». Con todo ello, espera que, «aunque sea tarde, aparezca».

Un operativo de más de cien personas

Cabe recordar que un dispositivo de más de un centenar de personas ayudó en la búsqueda de Alberto Decaso, labores que se extendieron a las localidades y municipios más cercanos a la zona donde fue visto por última vez. Los medios desplazados fueron la Unidad de Drones de la Agencia de Protección Civil y Emergencias; la Unidad Cinológica de la Policía Nacional procedente de Madrid; el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Agencia de Protección Civil y Emergencias; Cuerpo Nacional de Policía (CNP); Guardia Civil (COS); Policía Local y Bomberos de Ponferrada. También Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl) desplazaron un Soporte Vital Básico a modo de preventivo.

A ellos se unieron los vecinos del pueblo de Rimor, que se volcaron por completo para intentar dar con el paradero de Alberto, junto con voluntarios de Protección Civil de Bembibre, Carracedelo, Carucedo, Consejo Comarcal del Bierzo, Ponferrada, Toreno y Villafranca del Bierzo.