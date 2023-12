Desaparición de Alberto Decaso: «Lo está buscando el pueblo entero»

Un pueblo completamente volcado con su vecino. Así está Rimor, localidad perteneciente al municipio de Ponferrada, desde hace 11 días. En concreto desde el 6 de diciembre cuando Alberto Decaso salió de casa por la mañana y se le perdió la pista.

«Todo el mundo está buscando al pobre hombre», asegura Tita, una vecina de Rimor que regenta una panadería. En ese sentido, apunta que «el pueblo entero, expecto los mayores que no podemos andar por el monte», se han unido al dispositivo de búsqueda, incluida su propia familia.

También familia del desaparecido, alguna llegada desde Cataluña que se marcharon el jueves después de días intensos, «estaban reventados, todos los días en el monte».

Tita define a Alberto, que es natural de Ponferrada, como un hombre «callado, ayudando siempre a la mujer a hacer las cosas» y al que le gusta mucho caminar. «Anda mucho, bajaba la basura para el contenedor. Iba igual con solo un cartón, y yo le preguntaba ¿pero no llevas poca basura? Así viajo más, me decía, porque le gustaba andar».

A pesar de que ya han pasado muchos días y no se han encontrado indicios o pistas de su paradero y de que las condiciones meteorológicas han sido muy adversas -con frío y lluvia-, los vecinos de Rimor no pierden la esperanza de que pueda aparecer con vida. «Se pudo esconder en algún sitio, al no aparecer puede venir con vida, nunca se sabe», señala Tita con esperanza.

La Unidad de Drones también participa en la búsqueda de Alberto.

Cerca de un centenar de efectivos

Desde el mismo día de la desaparición del Alberto Decaso, que tiene 73 años y padece principios de alzheimer, un amplio dispositivo se trasladó a Rimor, donde durante las primeras horas las labores de búsqueda se centraron con más intensidad en las inmediaciones de la Fuente Güeira y cerro del Cabezo. Allí había sido visto durante la jornada del miércoles por vecinos de localidades cercanas.

A primera hora del jueves la Agencia de Protección Civil y Emergencias movilizó la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE) para la instalación del Puesto de Mando Avanzado (PMA), además de la Unidad de Drones y dos técnicos del Centro Coordinador de Emergencias.

Posteriormente, se inició la coordinación en zona del operativo junto al resto de organismos alertados -Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Guardia Civil (COS), Policía Local y Bomberos de Ponferrada-, además de poner en conocimiento de Medio Ambiente León, dada la zona en la que se centran los trabajos, para incorporación de los agentes medioambientales. También Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl), quienes desplazaron un Soporte Vital Básico a modo de preventivo.

Efectivos desplazados a Rimor.

El Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Agencia de Protección Civil y Emergencias intervino también en labores de rastreo aéreo, centrado en las zonas en las que se fue visto por última vez, ampliando radios una vez descartados hallazgos en las anteriores.

Además de los organismos, se incorporaron agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de diferentes localidades. Desde el inicio del operativo han estado trabajando agrupaciones de Bembibre, Carracedelo, Carucedo, Consejo Comarcal del Bierzo, Ponferrada, Toreno y Villafranca del Bierzo.

Así, diariamente, se ha mantenido un operativo formado por cerca de un centenar de personas.

Drones y perros de rastreo participan en la búsqueda

La Unidad de Drones de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha realizado vuelos diarios por las zonas más inaccesibles, mientras que la Policía Nacional, por su parte, ha trabajado con su Unidad Cinológica procedente de Madrid, rastreando las zonas en las que Alberto fue visto por última vez en busca de algún rastro.

En todas las labores han participado además vecinos de las localidades cercanas junto a otros voluntarios y familiares.

Además de Rimor y su entorno, las labores de búsqueda se han trasladado durante estos once días a los pueblos de Toral de Merayo, Villalibre, Ozuela, Orbanajo y Santa Lucía, Dehesas, La Martina y también a al vecino municipio de Priaranza del Bierzo.