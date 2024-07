Una macrocausa con 2.400 afectados mientras González Herrero estrena coche de alta gama

Esther Jiménez Ponferrada Jueves, 4 de julio 2024, 08:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Audiencia Nacional tiene entre sus asuntos una macrocausa en la que hay personados 386 abogados que representan a unos 2.400 afectados por la presunta estafa piramidal del grupo Herrero Brigantina. «Ha cogido un volumen impresionante en los últimos meses», explica a este periódico el abogado José Luis Ortiz, del Bufete Ortiz Abogados de Cádiz, que representa ya a más de 500 personas que invirtieron su dinero con alguna de las empresas de este grupo y que no lo han recuperado.

Ortiz confía en que esta misma semana el juez Pedraz, que es el que lleva la causa, inicie el señalamiento de las declaraciones de las nueve personas que fueron detenidas por la Policía Nacional en la Operación 'Coraza', en la que se desarticuló al «grupo criminal» y en la que detuvieron a esas nueve personas, 8 de ellas en Ponferrada y una en Madrid.

Clave fundamental en esta investigación ha sido la personación de dos personas de confianza de Juan González Herrero, presunto cabecilla del entramado, que decidieron colaborar con la Justicia y presentaron 200 documentos en los que se detalla «la trazabilidad de cómo se ha llevado calentito el dinero a paraísos fiscales, con lo cual no tenía sentido que no los detuvieran».

En coche de alta gama por Ponferrada

Aún así, a la espera de saber si fueron puestos en libertad o se decretó su ingreso preventivo en prisión, el abogado José Luis Ortiz ha podido conocer que González Herrero se ha comprado presuntamente un coche de alta gama, valorado en 180.000 euros, con el que se le ha visto por Ponferrada, «ahí te demuestra que tiene dinero metido en un zulo o algo», afirma.

Un asunto que ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, a la que ha pedido que remita oficio a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid para informar sobre la titularidad de dicho vehículo, sospechando que en lugar de haberlo puesto a su nombre lo haya adquirido a través de la nueva sociedad mercantil que creó en este 2024 o del algún otro testaferro «a fin de evitar posibles embargos».

En el escrito, en el que también se pide la citación como investigados de otras dos personas, el letrado deja clara la situación procesal de Juan González Herrero, que se encuentra como investigado en una trama delictiva de alto nivel imputándole diversos delitos -estafa piramidal, falsedad en documentos públicos y privados, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, etc-. Todo ello con el objetivo de que, en el caso de que se pudiera demostrar la adquisición del vehículo, diera lugar a la adopción de medidas cautelares «de aseguramiento de la responsabilidad civil de dicho investigado».

De este modo, no entienden que teniendo una macrocausa pendiente pueda continuar como si nada, con un alto nivel de vida. «La mala leche la tienen mis clientes, que no entienden cómo en un país civilizado esté todos los días en los restaurantes más caros de Ponferrada haciendo ostentación… Es un insulto a la inteligencia, es humillar a la gente», lamenta el abogado José Luis Ortiz, que también se ha visto afectado personalmente puesto que Juan González Herrero le puso un acto de conciliación «amenazándome que como siguieran saliendo noticias de él me iba a meter una querella por difamación. Todavía la estoy esperando. Yo le alegué que todo lo que decía era 'exceptio veritatis', estrictamente veraz».

Una historia 'de película'

El caso Herrero Brigantina ha tomado tal envergadura que podría interesar a las grandes productoras para realizar una película o una serie. Lo tiene todo y por ello ha llamado la atención de Netflix, que se ha puesto en contacto con José Luis Ortiz «porque el tema tiene mucho interés como serie o algo así, un guionista me llamó para preguntarme sobre esta historia».

Así que, Ponferrada podría convertirse en uno de los escenarios de esta historia en la que no se puede olvidar que las víctimas son personas reales que invirtieron los ahorros de toda una vida y que lamentablemente todavía no lo han recuperado.