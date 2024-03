Avances en el caso Herrero Brigantina: ejecutivos del grupo «tirarán de la manta»

Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, las novedades continúan surgiendo en torno al caso Herrero Brigantina. La principal, la intención de ejecutivos importantes del grupo de personarse en las actuaciones y que podrían «tirar de la manta» con respecto a la trazabilidad del dinero, siguiendo el ejemplo de una de las manos derechas de Juan González Herrero.

En ese sentido, el abogado José Luis Ortiz, que representa ya a más de medio millar de inversores afectados por esta supuesta macroestafa, explicó que el CEO de North Atlantic Insurance Broker Company, una de las empresas dentro del conglomerado de Herrero Brigantina, se ha personado con un abogado «diciendo que está arrepentido y que va a tirar de la manta».

Con él ha presentado 200 documentos con el recorrido del dinero, «de qué juego de ingeniería contable y financiera hizo este señor para sacar el dinero de España», sobre todo a dos sociedades patrimoniales, una en Medellín (Colombia) denominada Grimaldi Real States «que tiene 19 apartamentos de súper lujo y un cafetal», y otra en Miami, Pembroke Capital.

De ambas, González Herrero posee el 51 por ciento, mientras que la cantidad restante es de su mujer, utilizando, además, la figura del testaferro. De este modo, la estrategia de una de las manos derechas del principal cerebro de esta macroestafa piramidal, aconsejado por su abogado, será la de «decir todo lo que hay aquí detrás y así acogerse al atenuante de arrepentimiento espontáneo, resarcimiento en su medida del dinero sustraído y dilaciones indebidas», señaló Ortiz, que lo considera una buena estrategia, teniendo en cuenta que cree que las penas de cárcel para los denunciados podrían ir de 20 a 25 años mínimo.

Todo ello, viene «muy bien» a los inversores afectados que han perdido todos sus ahorros porque «lo importante es descubrir a dónde ha ido a parar el dinero, la trazabilidad del dinero, es que estamos hablando de más de 40 millones».

Deudas con la Seguridad Social y Hacienda

Ortiz también destacó la deuda pendiente del grupo con la Seguridad Social y con Hacienda, que ha llevado al primer organismo a presentar la ejecución de la deuda, superior a 2,2 millones de euros, y sacar a subasta las oficinas centrales situadas en Ponferrada, subasta que tuvo lugar el pasado 6 de marzo. «Aunque tiene una hipoteca, eso iba a responder en parte la devolución de los afectados, de los inversores que han perdido todos sus ahorros y ahora eso ya lo va a adjudicar la Seguridad Social», añadió el letrado.

Además, Hacienda, donde también «ha dejado otro pedazo de marrón», está mandando masivamente cartas a todos los inversores «por si alguno ha recibido algún tipo de rendimiento para que lo reintegre a la Hacienda pública pero claro, la gente no cobra desde abril del año 2023, así que no hay nada que temer», apunta José Luis Ortiz. En ese sentido, el abogado está aconsejando a sus representados que «que contesten a Hacienda que no tienen nada que pagarle a Herrero sino que es al contrario, que Herrero se ha quedado con su dinero y no ha devuelto ni los rendimientos».

Por último, otra de las novedades, aunque Ortiz no la considera buena, es el permiso por paternidad del juez instructor de la causa, que estará cuatro meses de permiso, «con lo cual el súper juez no lo tengo para recibir a esta señor, que ni siquiera se ha personado en las previas penales». Una vez que se persone, todos los abogados pedirán prisión incondicional sin fianza.

José Luis Ortiz ya representa a más de medio millar de afectados por esta presunta estafa piramidal y también se están personando en esta causa los despachos penalistas más importantes de España, «yo creo que ya iremos por 2.000 personas y esto sigue», concluyó el abogado.