Lecturas con sabor a otoño: diez recomendaciones de las librerías de Ponferrada De la novela negra al cómic leonés, pasando por ensayos y relatos de superación, los libreros marcan el pulso lector de la estación

El otoño siempre trae consigo un cambio de ritmo. Se abandona la ligereza veraniega y se busca un tono más pausado, acorde con los días cortos y las tardes en casa. También los libros acompañan ese compás distinto.

Tres librerías de Ponferrada han trazado este año un itinerario lector que va de la ternura infantil a la memoria generacional, con títulos que concuerdan con la actualidad y otros que invitan al recogimiento.

Infancia y primeras aventuras

En pleno centro de la capital berciana, la librería 'Signos' abre sus puertas a lectores de todas las edades. Una de sus libreras, Ana Belén Mauriz, recuerda que después del verano toca cambiar de marcha. «Dejamos las lecturas más fáciles de verano, para reposar un poquito en el sofá». Entre sus propuestas muestra 'Superhéroes en el cole', de José Carlos Román, pensado para quienes empiezan el colegio. «Esta obra mete a los niños de cuidadores del planeta, tan importante ahora mismo con el cambio climático», explica.

Un poco más allá, en una avenida donde el sol entra cada mañana por el escaparate de 'Railes', su librera, Raquel Bodelón, también reserva un lugar para el público más joven. Entre sus recomendaciones destaca 'Cosmo en el espacio', de Javi de Castro, Premio Ojo Crítico de Cómic. «Es muy interesante porque tú vas leyendo el cómic, llegas al final, lo giras, y sigues leyéndolo», destaca la peculiaridad de esta preciada obra destinada a los más pequeños.

Sombras, desamores y resiliencia

La temporada otoñal invita a lecturas intensas, y desde 'Signos', Ana propone varias. Entre ellas 'Venganza', la novela negra con la que Carmen Chaparro cierra su trilogía y 'La parte fácil', de Ismael Ramos, escritor que vistó la lbrería la pasada semana con sus «relatos cortos con un mensaje de superación».

Por último, la librera destaca 'La segunda', de Mamen Monsoriu, que comienza como una historia de desamor pero se convierte en un alegato de autoafirmación, «al final la protagonista se elige a sí misma, autoamor que es muy importante».

El pulso del presente

En 'Railes', Raquel reconoce que sus estanterías mutan con el calendario y con la realidad diaria. «A mí me gusta seguir la actualidad, esa actualidad que marca el día a día». Directa o indirectamente esa actualidad guía y toma las riendas sobre la temática que cubren las estanterías y los rincones de la librería ferroviaria.

Con Halloween a la vuelta de la esquina, Raquel recomienda al leonés Antonio Turiel con títulos como 'El futuro e Europa' y 'Petrocalipsis', centrados en energía e incendios, fiel preba de esa relación estrecha con la actualidad. Y conecta con otra fecha señalada, el Día Marítimo Mundial, para rescatar 'Laberinto mar', de la también leonesa, Noemí Sabugal.

Libros para detener el tiempo

En lo más alto de la cuesta del castillo, en plena Plaza de la Encina, se encuentra 'El Libro Imposible'. Allí, sus libreros Alex de la Rosa y Petia Rumenova recomiendan lecturas que encajan con la atmósfera de la estación. «Para este otoño lo ideal es hacerse una buena infusión, manta y una vela romántica», sugiere Petia, que acompaña la imagen con dos propuestas de plena actualidad: 'El viaje de mi padre', de Julio Llamazares, un libro que cuenta el viaje de toda una generación representado por su padre; y 'El sello indeleble', de Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín-Loeches, un ensayo sociológico perfecto para una lectura reposada y tranquila.

Alex, por su parte, se decanta por 'El jardinero y la muerte', un título breve pero intenso, «precioso, que habla de la muerte, un tema duro, pero de una forma bellísima».

Este recorrido por las estanterías de la ciudad demuestra que Ponferrada afronta el otoño con historias para todos los gustos, desde los primeros pasos en la lectura hasta los relatos más profundos sobre la vida y la muerte. En lo más alto de la cuesta, en pleno centro o al sol de la mañana, cada librero recuerda y defiende que no hay mejor estación que esta para dejarse acompañar por un buen libro.

