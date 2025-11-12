leonoticias - Noticias de León y provincia

Un incendio de enseres tirados en la calle obliga a desalojar un edificio en Fuentenuevas

Los bomberos de Ponferrada procedieron a ventilar el inmueble que se vio afectado por el intenso humo

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

Un buen susto el que se han llevado en las últimas horas en Fuentesnuevas. Los vecinos de un edificio de esta pedanía de Ponferrada tuvieron que ser desalojados en la madrugada de este miércoles, 12 de noviembre, debido al incendio de varios enseres que se encontraban tirados en la calle.

El suceso tuvo lugar sobre las dos de la mañana en el inmueble situado en la calle Los Deportes como consecuencia del fuego que se originó en los objetos apilados junto a la fachada del edificio.

Los vecinos fueron evacuados de sus viviendas antes de llegada de los bomberos que procedieron a ventilar el inmueble que se vio afectado por el intenso humo.

