El berciano Luis Alija adapta 'La balada del norte' que se verá en el Bergidum Se basa en la novela gráfica de Alfonso Zapico sobre la Revolución del 34 en las cuenca minera asturiana

El berciano Luis Alija adapta la novela gráfica de Alfonso Zapico 'La balada del norte' que se lleva a escena los próximos días 17 y 18 de octubre en el Teatro Bergidum de Ponferrada.

La compañía Saltantes Teatro se encarga del montaje de Alija, quien ha adaptado este texto publicado en cuatro volúmenes que narra, a través de 1.000 páginas, la Revolución del 34 que se vivió en la cuenca minera asturiana retratada a través de las palabras de Zapico, Premio Nacional de Cómic.

'La balada del norte' traslada al espectador a la convulsa España de los años 30 del siglo XX, donde el periodista Tristán Valdivia regresa a su Asturias natal donde se entrelazan las vidas de obreros y aristócratas en un país inmerso en las tensiones de la Segunda República. Valdivia se encuentra en Asturias con su padre, el marqués de Montecorvo, un viejo aristócrata que debe mantenerse a la cabeza de su feudo particular, la Compañía Minera del Noroeste.

De la negrura de los valles mineros de Asturias surgen personajes luminosos y bajo el ruido atronador de las minas de carbón se escucha el susurro de una canción antigua. Los viejos y nuevos tiempos chocan brutalmente poniendo a prueba al protagonista y pronto a la humanidad entera. Una huelga general revolucionaria, la dinamita de los mineros, el fracaso de la Revolución y la represión franquista componen una obra retrata que con precisión los dilemas del alma en tiempos de guerra, un relato de la lucha de clases, el amor, la pérdida y la memoria.

La adaptación de Alija se enfrenta a la complejidad de trabajar con más de un centenar de personajes, llevados a escena gracias a un gran elenco, formado por Carlos Dávila, Enrique Dueñas, Carmen Gloria García, Ernesto González, Carla Loga, Alberto Rodríguez, David Varela y Nerea Vázquez.

'La balada del norte' se verá los días 17 y 18 de octubre, a las 20.30 horas, en el escenario de la calle Ancha de Ponferrada, a un precio de 10 euros.

