Imagen de la calle.

Un incendio en un edificio de cinco plantas obliga al desalojo de vecinos en Bembibre

El fuego se originó de madrugada en una vivienda; no hubo heridos, pero sí desalojos preventivos

Ponferrada

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:43

Un incendio declarado en una vivienda de un bloque de cinco plantas en la calle Comendador Saldaña de Bembibre obligó la madrugada de este jueves 6 de agosto al desalojo de una veintena de vecinos como medida preventiva.

La llamada se realizó al 112 a las 00:27 horas dando aviso por parte de residentes y alertando del fuego. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León se activó un dispositivo en el que participaron la Guardia Civil, la Policía Local de Bembibre y los Bomberos de Ponferrada.

El edificio, con cuatro viviendas por planta, fue evacuado durante las labores de extinción.

Daños y heridos

Afortunadamente, no se registraron heridos. Una vez controlado el incendio, los vecinos pudieron regresar a sus hogares con normalidad, excepto la inquilina de la vivienda afectada, que no pudo volver debido a los daños ocasionados por el fuego.

Las causas del incendio no han sido detalladas hasta el momento, y las autoridades continúan con la investigación.

