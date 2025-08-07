Un incendio en un edificio de cinco plantas obliga al desalojo de vecinos en Bembibre El fuego se originó de madrugada en una vivienda; no hubo heridos, pero sí desalojos preventivos

Un incendio declarado en una vivienda de un bloque de cinco plantas en la calle Comendador Saldaña de Bembibre obligó la madrugada de este jueves 6 de agosto al desalojo de una veintena de vecinos como medida preventiva.

La llamada se realizó al 112 a las 00:27 horas dando aviso por parte de residentes y alertando del fuego. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León se activó un dispositivo en el que participaron la Guardia Civil, la Policía Local de Bembibre y los Bomberos de Ponferrada.

El edificio, con cuatro viviendas por planta, fue evacuado durante las labores de extinción.

Daños y heridos

Afortunadamente, no se registraron heridos. Una vez controlado el incendio, los vecinos pudieron regresar a sus hogares con normalidad, excepto la inquilina de la vivienda afectada, que no pudo volver debido a los daños ocasionados por el fuego.

Las causas del incendio no han sido detalladas hasta el momento, y las autoridades continúan con la investigación.