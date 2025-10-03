El festival de circo 'Sin red' ofrece cuatro representaciones en Ponferrada La cita, que incluye varias actividades del IX encuentro CircoRED, tendrá lugar del 8 al 11 de octubre

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 3 de octubre 2025, 14:42

La novena edición de sala del festival 'Sin red' convertirá a Ponferrada en el epicentro del circo contemporáneo en España del 8 al 11 de octubre, ya que además de la programación ofertada la ciudad será sede del encuentro CircoRED, que reunirá a medio centenar de profesionales de todo el país para compartir prácticas, experiencias y reflexiones.

La programación artística del festival incluye cuatro funciones, dos de ellas procedentes del programa 'Circo a escena' impulsado por la Red Española de Teatros y el Ministerio de Cultura. En la Sala Río Selmo será la primera el miércoles, 8, a cargo de Maleta Company@Cie.Balancetoi, que en 'Claudette' ofrece un espectáculo de marionetas y malabares creado en colaboración por esas dos compañías residentes en Bélgica que homenajea a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de experiencia.

El jueves, día 9, en el Teatro Bergidum, se presenta 'Mar, o cómo sobrevivir a un tsunami', una pieza que ha obtenido premios como el Talía a la Mejor Música original, el de Mejor espectáculo nocturno en Feten 2024, el Lorca al Mejor espectáculo de circo 2024 o el Premio PACA de Circo de Andalucía 2023 a la Mejor Interpretación para Rebeca Pérez.

Dentro del programa del encuentro CircoRED, el mismo jueves, a las 19 horas, se ofrece el espectáculo de funambulismo 'Circo Combucha' de la Compañía Henriko en la acera del Bergidum y, al acabar la función, se entregarán los segundos premios CircoRED, que reconocen las buenas prácticas y la presencia del circo en programaciones estatales. Para estos premios el festival 'Sin Red' y el Teatro Bergidum de Ponferrada son candidatos en la categoría de buenas prácticas en programación y en la de inclusión del circo en programaciones multidisciplinares, respectivamente.

Chicharrón Circo Flamenco presentará el viernes 'Empaque', un espectáculo incluido en el abono Ancha 15 que une circo y flamenco para hablar sobre la identidad y que fue Premio al Mejor Espectáculo de Noche en FETEN 2025. Por último, la compañía local Maintomano presentará el sábado su nuevo trabajo «Siéntese», una visión con humor de esta tarea tan patética que es el acto de esperar.

