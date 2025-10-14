La II Feria del Vino Ponfevin despachó cerca de 40.000 tickets los días 10 y 11 de octubre El Ayuntamiento hace un balance «sumamente positivo» y resalta la «ocupación hotelera casi completa» durante el fin de semana

Las concejalías Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada hicieron este martes una valoración «sumamente positiva» de la celebración durante los días 10 y 11 de octubre de la II Feria del Vino Ponfevin, cuyos datos, entre los que se encuentran los cerca de 40.000 tickets de vino despachados, «respaldan que esta edición ha superado con creces las expectativas»

A la espera de los informes definitivos, ambas áreas destacaron que esta II Feria del Vino «ha marcado un antes y un después» y ha permitido «recuperar uno de los eventos más importantes de promoción de uno de los productos enseña», como es el vino, que, además, «ha supuesto un importantísimo empuje en la dinamización comercial y turística de Ponferrada», según informa la agencia Ical.

De acuerdo con los datos provisionales obtenidos tras la celebración del evento, durante la II Feria del Vino Ponfevin se despacharon cerca de 40.000 tickets de vino, al tiempo que se agotaron las existencias en las degustaciones gastronómicas ofrecidas.

Por su parte, el curso de cata despertó un «gran interés» y se cubrieron las 30 plazas entre 200 solicitudes, mientras que el concurso de pisada de uva y los conciertos «también contaron con numerosa participación y público entusiasta». En infraestructura, se montaron un total de 22 casetas equipadas con iluminación y neveras, se contó con equipo técnico, auxiliares, personal de montaje y desmontaje y se habilitaron 2.000 metros cuadrados para el recinto.

Además, según datos de la plataforma Seeketing Observer, que mide los flujos de IP en distintas zonas de Ponferrada, en el bulevar Juan Carlos I, Rey de España, se registraron 8.526 IP el viernes y 9.250 el sábado, lo que supone «aproximadamente el triple de lo registrado en días similares», aunque la plataforma «solo registra personas que llevan conectado el modo Wifi en sus teléfonos».

«La ciudad se vivió plena de actividad, acompañada por eventos como los llevados a cabo el sábado y el domingo, con la recreación de la Revuelta Irmandiña y todas las actividades relacionadas, que ayudó a atraer a numerosos turistas, lo que se reflejó en una ocupación hotelera casi completa y en el movimiento en bares y restaurantes del núcleo urbano y barrios próximos», apuntaron desde el Ayuntamiento de Ponferrada.

