Herido un motorista tras impactar con un turismo en Ponferrada El suceso tuvo lugar a última hora de este lunes y el herido tuvo que ser trasladado al Hospital de El Bierzo

Un motorista ha resultado herido en la noche de este lunes tras impactar contra un turismo en la ciudad de Ponferrada.

Según informa el 112, el incidente tuvo lugar a las 23:12 horas en la avenida Valdés, número 25, de la capital berciana. En la llamada de alerta, se solicitaba atención médica para el motorista, consciente pero con lesiones en una pierna.

Hasta el lugar del suceso acudieron efectivos de la Policía Municipal de Ponferrada y de la Policía Nacional, además de una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, que fue trasladado al Hospital de El Bierzo.

