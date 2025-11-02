leonoticias - Noticias de León y provincia

Helicóptero medicalizado.

Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

La víctima, de unos 30 años, se cayó por un precipicio de unos 20 metros y fue evacuado por un helicóptero de rescate

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:56

Un corredor de unos 30 años ha fallecido en la mañana de este domingo tras sufrir una caída por un barranco en el monte Pajariel de Ponferrada.

Según señala el 112, el incidente tuvo lugar a las 11:41 horas de este domingo y, según la llamada de alerta, la caída tuvo lugar en un precipicio de unos 20 metros.

Se movilizaron efectivos del Sacyl, que enviaron un helicóptero medicalizado, además de miembros de la Policía Municipal de Ponferrada, Policía Nacional y Bomberos de Ponferrada.

El helicóptero de rescate de la Junta, ocupado por dos efectivos, uno de ellos enfermero, accedió hasta el lugar del incidente para evacuar a la víctima. En este punto, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de este joven, cuyo cuerpo fue evacuado hasta el Hospital de El Bierzo.

