Policía municipal de Ponferrada.

Salvan a una mujer atrapada en su coche tras chocar contra un muro y volcar en El Bierzo

El grave accidente ocurría en la localidad de Santo Tomás de las Ollas

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Grave accidente en El Bierzo este 1 de noviembre. Una mujer ha tenido que ser rescatada y excarcelada de su vehículo tras chocar contra un muro en la localidad ponferradina de Santo Tomás de las Ollas.

El accidente ocurría a las 11:58 horas cuando la conductora colisionaba con su vehículo contra un muro y posteriormente volcaba a la altura del número 50 de la calle Medio de la localidad berciana.

La mujer, de 64 años, se encontraba consciente pero no podía salir del vehículo. Por ello se movilizó a policía municipal de Ponferrada, policía nacional y bomberos de Ponferrada que rescataron a la mujer.

Una ambulancia de Sacyl desplazada al punto realizó una primera atención a la víctima tras el choque.

Te puede interesar

