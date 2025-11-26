leonoticias - Noticias de León y provincia

Un camarero sirve un café en un bar.

Entrevistas exprés para cubrir 30 puestos en la hostelería del Bierzo

El evento 'Conexión hostelería' del Ecyl ha convocado en Ponferrada a 720 personas

Ponferrada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:31

El evento 'Conexión hostelería: Entrevistas de trabajo Express' , del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), congregó este miércoles, 26 de noviembre, en Ponferrada a 720 personas para cubrir 30 puestos de trabajo en el Bierzo. Esta acción práctica de intermediación laboral tiene como objetivo dar una respuesta directa a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo vacantes en el sector de la hostelería, así como constituir una bolsa de empleo para futuras vacantes.

El gerente del Ecyl, Jesús Blanco, subrayó la importancia de la colaboración público-privada para afrontar los desafíos del mercado laboral y recordó que, junto a las acciones de intermediación laboral, como las que se llevan a cabo en Ponferrada, el ECyL ha reforzado la formación para el empleo en el sector de la hostelería. También se presta apoyo a las empresas del sector para fomentar el empleo de calidad, con incentivos adicionales para la contratación indefinida.

Los participantes responden a perfiles profesionales adaptados a las necesidades planteadas por las empresas, desde camareros, ayudantes de camareros, cocineros, recepcionistas, camareros de piso, pinches o personal de mantenimiento.

Jornada masiva de entrevistas

El formato, que tuvo larga cola en la sede de la Federación de Empresarios de León Bierzo, en Ponferrada, consiste en una jornada masiva de entrevistas rápidas, de en torno a tres minutos, entre la empresa y los demandantes de empleo convocados por el Ecyl, tras una selección previa en función de los perfiles profesionales solicitados.

Antes de las entrevistas se desarrolla una ronda de sesiones grupales de orientación, dirigidas por técnicos, con las que se pretende motivar, informar y apoyar a los candidatos en su contacto con el empresario.

Esta técnica se ha consolidado como una herramienta efectiva para enfrentar los desafíos del mercado laboral y es fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), junto a las asociaciones empresariales más representativas del sector en cada territorio. Hasta la fecha, 'Conexión hostelería' se ha celebrado en otros seis puntos de la Comunidad, donde se han cubierto con éxito más del 90 por ciento de las ofertas laborales.

elbierzonoticias Entrevistas exprés para cubrir 30 puestos en la hostelería del Bierzo

