Rimor busca a un vecino desaparecido con principios de alzheimer

El pueblo de Rimor, en el municipio de Ponferrada, vive horas angustiosas tras la desaparición de un vecino a mediodía de este miércoles. Se trata de Alberto de Caso, de 73 años, y con principios de alzheimer.

Su familia denunció su desaparición a los servicios de emergencia en la tarde de este miércoles después de que el hombre saliera a echar la basura y no volviera a casa. «La familia cuando pasó la hora de comer y ver que no llegaba a casa se empezaron a preocupar y empezó la búsqueda», explicó el pedáneo de Rimor, Ángel Reguera. «Salió y ya no volvió a casa», remarcó.

Desde ese momento, los vecinos apoyados por efectivos de la Policía Municipal de Ponferrada, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, miembros de los servicios forestales, voluntarios y la Asociación Prometer, pusieron en marcha las labores de búsqueda que se prolongaron hasta bien entrada la noche y que se retomaron este jueves. La última vez que se le vio fue precisamente en el monte buscando castañas. Fue un motorista que pasaba por la zona el que se cruzó con él. «Donde lo vieron fue monte cerrado por eso si no es con perros va a ser complicada la búsqueda», apuntó el pedáneo. «No se sabe si le pudo dar un mareo, se desorientó o si se cayó», explicó. Reguera reconoce que «el tiempo no ayuda a la búsqueda», teniendo en cuenta las lluvias y el frío, y cree que el dispositivo de búsqueda tendrá que ser apoyado por un grupo especial que lleven perros dadas las dificultades en el monte. Hasta el momento no hay rastro del desaparecido. «De momento no se sabe nada», apuntó el presidente de la Junta Vecinal que confía en poder dar con su paradero: «Esperemos que así sea».