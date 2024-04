Cuatro meses de la desaparición de Alberto de Caso: «Esto es muy duro»

El desánimo se ha instalado entre los vecinos del pueblo ponferradino de Rimor después de cuatro meses sin tener noticias del paradero de Alberto de Caso. Alberto desapareció un 6 de diciembre y a pesar de todo el dispositivo de búsqueda, sobre todo en el primer mes, y de todas las batidas de caza que han pateado los montes, no hay ni un solo rastro que pueda ayudar a encontrarlo.

Son 121 días de incertidumbre para una familia «que lo está pasando muy mal, porque esto es muy duro», apunta el pedáneo de Rimor, Ángel Reguera. «Desaparecer así una persona y no saber si está viva o muerta o cómo está, es complicado. Eso es lo peor, no poder darle un cierre», lamenta.

Y es que no sabe por dónde se podría buscar ya porque «aquí está prácticamente todo buscado» y a pesar de ello «no ha aparecido nada de nada, no hay ningún indicio que diga que puede estar por el monte, por el pueblo...».

«Desaparecer así una persona y no saber si está viva o muerta es complicado. Lo peor es no poder darle un cierre» Ángel Reguera Alcalde Pedáneo de Rimor

Para el pedáneo de esta pequeña localidad del municipio de Ponferrada es raro que por ejemplo durante la temporada de caza, «que el monte se anda bastante, no haya aparecido nada, ni siquiera un trapo».

Otra de las vecinas del pueblo, Tita, que regenta una panadería, destaca, al igual que Ángel, que ya han buscado a Alberto por todos los sitios, «hasta la Guardia Civil, la Policía que estuvieron por aquí dijeron que igual los cazadores podrían encontrar algún rastro o alguna cosa, pero nada».

«Suben con perros, van a cazar en el monte los de Villalibre, los de Santa Lucía, han andado por todos los montes y no han encontrado nada, no han visto nada, como iba calzado y tenía ropa pues algo tenían que ver», señala.

Pero a pesar de llevar cuatro meses desaparecido nadie se olvida de Alberto. De hecho, Tita asegura que cuando la gente le va a comprar el pan, «los de Villalibre, gente que viene de Ponferrada, casi todos me preguntan pero claro, no sabemos nada», algo que considera «muy triste para todos porque que no se pueda enterrar a alguien fíjate tú».

«Sin novedades»

Por su parte, desde la Sugdelegación del Gobierno en León apuntan que no hay ninguna novedad en la investigación que lleva la Policía Nacional. El dispositivo sigue siendo el mismo, patrullas ordinarias «hasta que decidan algo» o se consiga localizar algún indicio.

Tampoco se ha barajado ninguna otra hipótesis diferente a su desaparición por los montes del entorno.

Cabe recordar que la búsqueda de Alberto de Caso, que sufría principios de Alzheimer, se inició en el mismo momento en el que su familia interpuso denuncia en dependencias policiales con un amplio dispositivo en los primeros días con la participación activa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Protección Civil, voluntarios y el apoyo de distintos organismos.

Las labores se intensificaron durante las dos primeras semanas pero tras ese tiempo sin ningún tipo de resultado, su búsqueda pasó de ser una emergencia a ser un tema policial y judicial, lo que obligó a reorganizar el dispositivo desplegado para intentar localizarlo. Desde entonces, se mantuvo un discreto servicio de búsqueda por la zona que se reforzó en el mes de febrero con un dron de la Unidad de Seguridad y Protección Área de la Policía Nacional.

Con todo ello, nadie en Rimor olvida a Alberto de Caso, su vecino que salió un día a pasear y ya no regresó.