Cuatro abogados piden interrogar a Juan González Herrero en la Audiencia Nacional

En un principio iba a ser solo un abogado el que llevara la batuta en el interrogatorio de la acusación particular a Juan González Herrero, fundador de Herrero Brigantina, con sede principal en Ponferrada, e investigado por una supuesta estafa piramidal que la UCO cifra en 200 millones de euros.

Pero un recurso de reforma interpuesto por el resto de letrados en esta causa, hizo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableciera un máximo de 5, entre los que se encuentra José Luis Ortiz, ya que el juez Pedraz había determinado en una providencia anterior que él fuera uno de los abogados que interrogara a González Herrero, ya que su denuncia fue «la que abrió la caja de Pandora».

«La Sala de lo Penal dijo que hasta un máximo de 5 acusaciones unificadas, que uno solo era excesivo pero no más de 5 porque si no los interrogatorios de los imputados se eternizarían. Y tiene sentido, porque primero pregunta el juez, luego el fiscal y luego nos dan uso de palabra a cada una de las acusaciones y si ahí tienen que interrogar 240 despachos eso seria horrible», explica el fundador y director del Bufete Ortiz Abogados.

Tenían de plazo para ponerse de acuerdo hasta este jueves, 31 de octubre, y además de Ortiz, que representa a más de medio millar de afectados y al que se han adherido otros letrados, se han personado otros tres grupos, que representan uno a 11 millones de euros estafados, otro a 8 millones y el último a 5 millones de euros, pero sin que hayan designado la dirección letrada, es decir, «el abogado concreto que va a intervenir en los interrogatorios, que es lo que pide la Sala».

Un error que Ortiz cree que se subsanará sin problema, siendo el juez el que «les requerirá para que dentro de los 10 o 12 abogados que firman se designe a uno a efectos de la instrucción». Y si no se ponen de acuerdo será el propio instructor el que los designe.

Y mientras esto sucede y todavía no existe fecha para esos interrogatorios -cabe recordar que en un principio estaban previstos para el 15 y 16 de octubre pero se aplazaron-, José Luis Ortiz lamenta que González Herrero esté en libertad y con un alto estilo de vida en Ponferrada, «comiendo en los mejores restaurantes y dejando propinas de 100 euros», a pesar de que tiene las cuentas bloqueadas «pero seguramente con el dinero a buen recaudo en dos paraísos fiscales».

Así, no entiende que el juez Pedraz no haya requerido el ingreso en prisión incomunicada y sin fianza y que no lo haya recibido en declaración. Sobre todo teniendo en cuenta que en esta causa solo hay personados 50 millones de los 200 supuestamente defraudados. Es decir, que «solo una cuarta parte de los afectados están personados en la Audiencia, hay 150 millones que no han dicho aquí estoy yo, hay mucha gente todavía en la sombra que no se ha personado», añade el abogado gaditano.

De este modo, cree que debido a todo eso este asunto no puede caer en el olvido entre tanto caso de corrupción política, «tenemos que hacer una labor de higiene social», concluye.