«A ver si va para adelante y podemos recuperar aunque sea algo»

Los afectados por la supuesta macroestafa piramidal del Grupo Herrero Brigantina llevan viviendo una auténtica pesadilla desde que se destapó este fraude. Millones de euros invertidos por una multitud de inversores en toda España que tristemente todavía no han recuperado su dinero.

De hecho, todos ellos se encuentran a la espera de juicio, algunos en sus ciudades y otros en la macrocausa que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

De los primeros son Iván Díaz y Roberto Sagúndez que, además, fueron dos de los que se encerraron en la sede del grupo en Ponferrada en noviembre de 2023. En el caso de Iván, no confía en que el juicio para intentar recuperar los 130.000 euros que invirtió junto a sus padres salga antes de 2026 «porque todo va muy lento».

Por su parte, Roberto también se encuentra esperando a que se celebre ese tan esperado juicio y confía en que la desarticulación del grupo criminal por parte de la Policía Nacional acelere las cosas. «A ver si por lo menos esto va un poco para adelante y se recupera aunque sea algo», afirma.

En su caso llegó a invertir 80.000 euros, «toda mi vida» y tan solo le llegaron a dar 300 euros. «Nos jode la vida, a todos los afectados, muchos pensionistas y lo que no puede ser es que este tipo salga y ande por el país como le dé la gana», lamenta.

En ese sentido, acoge con estupefacción que el supuesto cerebro de la trama, Juan González Herrero, «ande por Ponferrada» o que incluso haya llegado a crear otra empresa similiar. Por eso no le parece normal que «haya un fraude de este tipo y que no lo frenen o no lo cojan».

Con todo ello, siguen esperando a que la justicia les dé la razón y puedan recuperar algo de todo ese dinero que confiaron a buena fe.