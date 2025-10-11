El conductor de un patinete resulta herido tras chocar con un coche

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Un accidente vial con un turismo y un patinete implicados se salda con el conductor del segundo herido.

Ocurría la mañana de este sábado 11 de octubre cuando, a las 9:53 horas, la sala de emergencias del 112 recibía una llamada alertando de una colisión entre los dos vehículos en la avenida Huertas del Sacramento en Ponferrada.

Según informaba el alertante, el conductor del patinete, un hombre de 52 años, se encotnraba herido. Se movilizó así a policía local de Ponferrada, policía nacional y emergencias sanitarias que enviaron una ambulancia de soporte vital básico para atender al conductor lastimado.

Temas

Ponferrada