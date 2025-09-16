leonoticias - Noticias de León y provincia

Instalaciones de Ciuden en Ponferrada. César Sánchez

Ciuden celebra una Semana Abierta de Formación con expertos del programa 'Local GoGreen'

La iniciativa está destinada a ayuntamientos, asociaciones y empresas que quieran avanzar en su compromiso con la transición hacia las energías limpias

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:16

La sede de Ciudad de la Energía de Ponferrada acogerá los días 18, 19, 22, 23 y 24 de septiembre una Semana Abierta de Formación, en la que expertos del programa europeo 'Local GoGreen' desarrollarán una serie de formaciones presenciales abiertas y gratuitas destinadas a ayuntamientos, asociaciones y empresas que quieran avanzar en su compromiso con la transición hacia las energías limpias.

Las formaciones están diseñadas para aportar una visión clara y actual de los retos a los que se enfrentan los municipios, organizaciones y empresas para cumplir la normativa vigente y avanzar en sus compromisos. Por ello, se tratarán temas como la movilidad sostenible, la energía a partir de residuos, opciones de financiación de los proyectos, eficiencia energética en los edificios, energías renovables o los Planes Integrados de Energía y Clima.

El programa se dirige a cuadros y técnicos municipales y empresas y asociaciones privadas, así como representantes de organizaciones ciudadanas vinculadas al desarrollo sostenible en el entorno de Ponferrada y la comarca del Bierzo.

'Life Cet22 Local GoGreen'

'Life Cet22 Local GoGreen' es un programa europeo destinado a empoderar a las autoridades locales y fortalecer sus capacidades para entregar, implementar y monitorear planes ambiciosos a corto y mediano plazo para acelerar la transición a la energía limpia y lograr los objetivos para 2030.

El proyecto establecerá un ecosistema transnacional de intercambio de conocimientos que allanará el camino hacia comunidades energéticas sostenibles a través de creación de capacidades, toma de decisiones participativas y acciones colaborativas para el diseño e implementación de planes integrados de clima y energía.

