Herida una mujer de 80 años atropellada por una moto en Ponferrada Los servicios de emergencias se desplazan al lugar del accidente para atender a la mujer

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 16 de septiembre 2025, 12:31 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Este martes 16 de septiembre se ha producido un accidente en la Avenida Libertad de Ponferrada, a la altura del portal número 19, en torno a las 12:00 horas.

Una mujer de unos 80 años ha sido atropellada por una moto, lo que provocó la llamada a la Policía Local, la Policía Nacional y a los servicios de emergencias sanitarias del Sacyl.

Los distintos servicios de emergencia se dirigen a la zona del suceso para atender a la mujer herida.