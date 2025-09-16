leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia del servicio de emergencias del Sacyl.

Herida una mujer de 80 años atropellada por una moto en Ponferrada

Los servicios de emergencias se desplazan al lugar del accidente para atender a la mujer

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:31

Este martes 16 de septiembre se ha producido un accidente en la Avenida Libertad de Ponferrada, a la altura del portal número 19, en torno a las 12:00 horas.

Una mujer de unos 80 años ha sido atropellada por una moto, lo que provocó la llamada a la Policía Local, la Policía Nacional y a los servicios de emergencias sanitarias del Sacyl.

Los distintos servicios de emergencia se dirigen a la zona del suceso para atender a la mujer herida.

