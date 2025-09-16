Herida una mujer de 80 años atropellada por una moto en Ponferrada
Los servicios de emergencias se desplazan al lugar del accidente para atender a la mujer
Ponferrada
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:31
Este martes 16 de septiembre se ha producido un accidente en la Avenida Libertad de Ponferrada, a la altura del portal número 19, en torno a las 12:00 horas.
Una mujer de unos 80 años ha sido atropellada por una moto, lo que provocó la llamada a la Policía Local, la Policía Nacional y a los servicios de emergencias sanitarias del Sacyl.
Los distintos servicios de emergencia se dirigen a la zona del suceso para atender a la mujer herida.
