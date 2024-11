CCOO lamenta que Ibermon «culpe a otros compañeros» de la crisis que amenaza 140 empleos

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 28 de noviembre 2024, 08:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Comisiones Obreras lanza una llamada a la unidad en la lucha por el mantenimiento del empleo en las empresas Emobi e Ibermón, en concurso de acreedores.

El sindicato no entiende los motivos que han llevado al comité de Ibermón a desvincularse de Emobi y lanzar sus dardos contra los trabajadores para culparles de la crisis que mantiene en la cuerda floja a un total de 140 empleos de las plantas situadas en el polígono industrial de La Llanada de Ponferrada y en Bembibre a la espera de que se resuelva el proceso concursal.

El secretario comarcal de CCOO, Ursicino Sánchez, lamenta que «un comité de una empresa del mismo grupo busque culpabilidad en otros compañeros cuando el culpable de todo esto todo el mundo sabe quién es: la propia dirección de la empresa».

A Sánchez le resulta especialmente paradójico que los trabajadores de Ibermon intenten «justificarse en una situación de crisis como están ahora mismo las empresas». «Me parece un poco fuera de tono y encima que pretendan culpar a unos compañeros que según ellos sólo han hecho diez torres en dos años», lamenta.

El responsable de Comisiones Obreras en la comarca insiste en que el sindicato siempre luchará por la defensa de los puestos de trabajo en las dos compañías del mismo grupo, tal y como quedó de manifiesto en la reunión celebrada el pasado mes de octubre en Valladolid con el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina. Un encuentro en el que la Junta manifestó su intención de hacer todo lo que estuviera en su mano para que así fuera.

«Lo que quiero que quede claro es que yo no he hecho promesas a nadie, lo único que he trasladado es lo que la Junta nos ha transmitido que es que va a luchar todo lo posible por defender los puestos de trabajo, creo que es lo que tenemos que hacer todos», señala.

Una acción «punible»

En el mismo sentido, el secretario comarcal de CCOO recuerda al comité de Ibermon que fabricar por debajo del precio del coste tal y como ha reconocido en un comunicado firmado por su secretaria, es una acción «punible», que además, puede abocar a una situación de crisis como la que atraviesan actualmente ambas compañías.

«Reconocer como han reconocido que fabrican por debajo del precio para coger ofertas y quitárselas a la competencia me parece fuera de tono totalmente y fuera de lugar porque están reconociendo un delito», apunta. «En mi casa si sale más dinero del que entra yo cobraré pero lo que crea es una crisis que es en la que están ahora, osea, la crisis no es de Emobi es de todo el grupo, es de la mala gestión de los directivos del grupo y culpar a unos trabajadores y a otros me parece fuera de tono», insiste.

Así las cosas, desde CCOO tienen claro que «lo que hay que hacer es unirse y luchar conjuntamente para buscar, primero, el mantenimiento del empleo mayor posible en la comarca del Bierzo, y, segundo, en el caso de que vaya a la liquidación la empresa buscar las mejores condiciones para los trabajadores».