Consecuencias de los incendios que afectaron a la provincia de León el pasado agosto.

El Campus de Ponferrada acoge una semana de formación sobre incendios forestales con expertos internacionales

La iniciativa, enmarcada en la campaña #plantémonoscontralosincendios, incluye dos jornadas abiertas a la ciudadanía los días 23 y 25 de septiembre

Ponferrada

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:38

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León organizará en septiembre la semana formativa «Ante los incendios: información y formación», una propuesta destinada a sensibilizar y capacitar a la sociedad frente a los incendios forestales. La iniciativa forma parte de la campaña de prevención #plantémonoscontralosincendios, impulsada desde 2017 por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras.

El programa contempla dos sesiones abiertas a la comunidad universitaria y al público general en el salón de actos del Edificio de Servicios. La primera, el 23 de septiembre a las 18:30 horas, abordará cómo prepararse para los incendios venideros y contará con la participación del catedrático de la Universidad de Lleida Víctor Resco de Dios, referente internacional en cambio climático e incendios forestales.

Resco de Dios, que ha colaborado con centros de investigación de prestigio en Europa, Australia y Estados Unidos y que ha expuesto ante la ONU, ofrecerá una ponencia sobre los incendios de este verano. Posteriormente, participará en una mesa redonda junto a expertos como Alfonso Fernández Manso, personal de la BRIF de Tabuyo del Monte y Pedro Bécares Martín, en un debate moderado por Fernando Castedo, responsable del Máster Fuego de la ULE.

La segunda jornada se celebrará el 25 de septiembre a las 17:30 horas y estará dedicada a la autoprotección y a la gestión de la interfaz urbano-forestal. El ingeniero forestal Ferrán Dalmau, especialista en planificación comunitaria frente a incendios y director de la consultora Medi XXI GSA, intervendrá en remoto con la ponencia «Introducción a los incendios forestales del siglo XXI».

El encuentro, que cerrará con un turno de preguntas a las 19:00 horas, será presentado por Flor Álvarez Taboada y Fernando Castedo. Con esta semana formativa, el Campus de Ponferrada busca aportar conocimiento riguroso y herramientas prácticas para afrontar un desafío que, impulsado por el cambio climático, afecta cada vez más a los entornos naturales y urbanos.

Te puede interesar

