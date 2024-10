Un berciano en la DANA: «Tuve que dormir en la bodega porque no podía volver a casa»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 31 de octubre 2024, 19:10 | Actualizado 19:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«En principio todo bien, le digo a mis amigos que de esta hemos salvado, en plan familiar, y de negocio no nos ha pasado nada, pero lógicamente los daños están ahí y es sorprendente como está todo, es algo espectacular lo que ha pasado».

Son las palabras de Pablo Ossorio, el enólogo ponferradino, socio fundador de las Bodegas Hispano Suizas y consultor de bodegas en España y en todo el mundo, que ha vivido en primera persona las dramáticas consecuencias de la DANA, las inundaciones y las lluvias torrenciales que han llevado la tragedia a la Comunidad Valenciana y que se han extendido a otras zonas de Castilla-La Mancha provocando ya más de 155 muertos.

Desde Valencia, donde ha podido recuperar su señal de teléfono porque en Requena y El Pontón, donde está ubicada su bodega, las comunicaciones siguen cortadas por los efectos de la DANA, Ossorio asegura que en la zona de Utiel «es donde está la catástrofe mayor», así como en localidades como Alfafar, Paiporta y Valencia. «Es donde viene un poco todo el cauce de los ríos que confluyen hacia el Mediterráneo y allí es donde los ha inundado», explica.

Los primeros coletazos de la DANA de este martes 29 de octubre pillaron a este berciano en las instalaciones de su bodega. «Nos empezó a llover sobre las diez y pico, once de la mañana de una forma fuerte», señala. Pero no se dio cuenta de que la cosa iba a más, de que «estaba lloviendo de una forma desmesurada», hasta que «empecé a ver que los desagües empezaban a llenarse y que ya no me podía mover de la bodega». Tanto es así que esa noche «me tuve que quedar a dormir en la bodega porque no podíamos ir al pueblo de Requena porque el río Magro estaba totalmente desbordado».

Preguntado por si sintió miedo, Pablo Ossorio reconoce que en realidad en un primer momento «no era consciente de la situación». «Tú veías que aquello se estaba desbordando, que cortan la carretera porque cubre ya el agua el puente, pero no tienes consciencia de esa situación tal como es porque al final estaba dentro de la bodega, allí llovía mucho pero estaba a refugio».

Luego llegó el tremendo baño de realidad. «Cuando ya empiezas a ver todo lo que sale a partir de ahí te das cuenta de lo que había y te quedas sorprendido y estupefacto de cómo se puede generar esa cantidad de agua para poderse llevar coches... hay pueblecitos pequeños que los ha arrastrado», lamenta

Considera que «el desastre es importante» y asegura que en Requena «ha habido zonas en las que ha corrido mucha agua, de hecho ha habido arrastres de coches, pero lo de Utiel y lo que está pasando en Valencia no». «Lo de Utiel ha sido bárbaro», remarca.

Sin cobertura

Las consecuencias de la DANA rápidamente se dejaron sentir en Requena, lo que generó mucha incertidumbre y preocupación entre sus familiares. «El problema es que nos quedamos sin cobertura entonces todo eso genera más tensión, la gente te llama, no le coges el teléfono, tú no eres consciente de que te están llamando y eso es un bucle y al final te encuentras con una situación e impotencia», relata.

Para Pablo Ossorio eso ha sido precisamente «lo más caótico». «El no tener comunicación, el no tener tu contacto con tus seres queridos, puesto al final llega un momento en el que todo el mundo se preocupa, el que está viviendo la situación y el que está fuera». Pese a todo intentaba de forma reiterada contactar con ellos a través de whatsapp. «Entraban de vez en cuando con lo que a través de mensajes a grupos familaires les dije que estábamos bien y a partir de ahí conseguimos dar un poco de tranquilidad a la familia».

«Un desastre»

En lo que respecta a sus viñedos, la DANA no ha causado demasiados estragos. «Hemos tenido movimientos de tierra debido a la cantidad de agua y habrá que reponer tierra y arreglar lo que son lo barrancos pero podemos decir que al 95% no hemos tenido daño», apunta.

«La suerte que hemos tenido es que la vendimia ya estaba realizada porque si esto nos pasa hace un mes en nuestra zona hubiera sido catastrófico», explica. Deja claro, en cualquier caso, que para él «sería lo de menos comparado con el desastre que realmente ha habido y las muertes, que eso es algo que no se puede remediar».