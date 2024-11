La odisea de los bercianos que viajaron a Valencia para ayudar: «El pueblo nos aplaudió al llegar»

Ana Gago Ponferrada Lunes, 4 de noviembre 2024, 13:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Seis bercianos pusieron rumbo a Valencia este domingo con un camión cargado de 14 toneladas de comida, agua, productos de limpieza, herramientas y ropa que los ciudadanos donaron en la jornada del sábado 2 de noviembre a las puertas del Mercadona de la avenida de los Escritores de Ponferrada. La odisea que vivieron para llegar al punto de encuentro en el que habían quedado en la Comunidad Valenciana les hizo «desesperar» y llegar a pensar que habían ido en balde.

Óscar es el ponferradino que comenzó esta iniciativa. «Cuando vi lo de Valencia yo estaba en mi casa pensando que había que hacer algo», relata este joven de tan solo 24 años. El viernes 1 de noviembre, publicó a través de las redes sociales un storie en el que preguntaba si alguien quería viajar con él a Valencia para ayudar. Entonces, Alejandro, dueño de MG Nutrición Ponferrada, se unió a él y empezaron «a mover gente». Pronto se sumaron Mario, fotógrafo en Ponferrada, y David. Mario y Alejandro son autónomos y han tenido que cerrar sus negocios para poder estar en Valencia.

«El primer día no conseguimos mucha gente pero el sábado por la mañana me llamó una chica de Camponaraya que tiene un restaurante y me puso en contacto con un camionero que estaba disponible para cargar el camión e ir a Valencia», explica Óscar. Fue entonces cuando se sumaron Horacio y Rubén, de la empresa Transtec de Ponferrada, con su camión. «Queremos destacar que aunque el camión esté rotulado con algún logo de la empresa Tvitec, esta compañía no ha tenido nada que ver con esta iniciativa», resaltan.

El sábado por la tarde estacionaron el camión en el aparcamiento en el que se encuentran los supermercados Mercadona y Lupa y fue entonces cuando la gente se volcó. «Estuvimos desde las 16.00 hasta las 23.00 de la noche. Algunos jugadores de la Ponferradina nos trajeron dos carros cargados de productos, la ex alcaldesa, Gloria Fernández, también nos cedió dos carros llenos y muchos ciudadanos de Ponferrada y el Bierzo», cuentan.

Ampliar El camión cargado de productos recolectados por los bercianos

«Falta de interés» por parte del alcalde de Ponferrada

Estos jóvenes, que no dudaron en aportar su granito de arena en esta catástrofe, resaltan la «falta de interés» del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en ayudar en esta casusa. Contactaron con el regidor de la capital del Bierzo para que les facilitase medios y su respuesta fue que «este lunes se iba a reunir con la Junta de Castilla y León pero no nos dio ninguna solución».

El domingo a las 9.00 de la mañana, un camión, una furgoneta y los seis bercianos, pusieron rumbo a Valencia con la incertidumbre del temporal que les esperaba. La zona a la que se dirigían se encontraba de nuevo en alerta roja por lluvias. «Mientras nos acercábamos a Valencia, ya de noche, llovía muchísimo. Hubo un rato en el que lo pasamos realmente mal y nos costó continuar. Había barro y patinaban las ruedas», confiesan.

«Pensamos que nadie nos iba a recoger»

Cuando llegaron al punto de encuentro en el que habían quedado, se sintieron desamparados. «Teníamos establecido un punto de recogida en Moncada. El camión no podía pasar y llamamos a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional, al 112... nos daban números pero no funcionaban. El camionero se estaba poniendo nervioso y nosotros nos estábamos desesperando. No sabíamos donde dormir. Pensábamos que habíamos ido para nada y que nadie nos la iba a recoger».

Ampliar Dos de los bercianos «tirados» en medio de la nada

Finalmente, consiguieron contactar con Rosa, una vecina del pueblo que les acogió a los seis en su casa. Este lunes por la mañana pudieron conocer al alcalde de Albalat dels Sorells y consiguieron que la Policía Local les escoltase hasta un almacén para dejar los productos. «Había unas 40 personas del pueblo esperando que se rompieron en aplausos y lloraban cuando llegamos. Estaban muy agradecidos. Fue muy emocionante», explican al tiempo que aseguran que «nos han invitado a comer y vamos a ir con un chico del pueblo a ayudar en todo lo posible en las zonas afectadas». Les han cedido motobombas y entre hoy y mañana irán a los pueblos a achicar agua.

«La organización política es pésima»

Estos bercianos han destacado que la «organización política en general es pésima» y relatan que el alcalde del pueblo en el que descargaron «se subía por las paredes diciendo que no puede ser que no haya todavía pabellones habilitados».

El miércoles volverán al Bierzo después de viajar a la zona cero de la catástrofe habiendo prestado su ayuda y la de todos los bercianos que contribuyeron.