El Bierzo visibilizará su malestar con la participación de Israel en la Vuelta Ciclista Las multas por interrumpir la carrera van desde 150 a 650.000 euros, en función de la gravedad

Imagen de la edición de 2024 de la Vuelta Ciclista a España en la etapa desde Villafranca del Bierzo a Villablino.

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:25 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

El Bierzo visibilizará su malestar con la participación del equipo Israel Premier-Tech en la Vuelta Ciclista a España. Lo hará este miércoles, 10 de septiembre, durante la décimo séptima etapa de la ronda ciclista que pasará por la comarca y finalizará en el Alto del Morredero, a 1.750 metros de altitud.

Se trata de una etapa de media montaña de 143,2 kilómetros que partirá desde la localidad orensana de O Barco de Valdeorras y discurrirá por Toral de los Vados, Cacabelos, Vega de Espinareda, Paso de las Traviesas, Bembibre y Ponferrada.

Pancartas y banderas de Palestina se dejarán ver en diferentes puntos del recorrido por ciudadanos a título individual, sin estar respaldados por ninguna asociación o colectivo, en una protesta pacífica en solidaridad con el pueblo palestino, según fuentes consultadas por Elbierzonoticias.

Esta acción se suma a las protestas que se han repetido en etapas anteriores como ocurrió en Bilbao donde la organización se vio obligada a adelantar la meta y dejar la etapa sin ganador.

Sanciones

En caso de interrumpir la carrera se aplicaría la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que conlleva sanciones de entre 150 euros a 650.000 euros, en función de la gravedad. Las multas leves se sitúan entre los 150 y los 3.000 euros; las graves van de los 3.000,01 a 60.000 euros y las muy graves, de 60.000,01 a 650.000 euros.

La Vuelta ha llegado dos veces al Alto de El Morredero, un viejo conocido para la competición en la última semana de la competición y en cuya cima han vencido ciclistas como Roberto Heras, en el año 1997, y Alejandro Valverde, en 2006.