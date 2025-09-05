leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la edición de 2024 de la Vuelta Ciclista a España en la etapa desde Villafranca del Bierzo a Villablino. César Sánchez

El Bierzo visibilizará su malestar con la participación de Israel en la Vuelta Ciclista

Las multas por interrumpir la carrera van desde 150 a 650.000 euros, en función de la gravedad

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:25

El Bierzo visibilizará su malestar con la participación del equipo Israel Premier-Tech en la Vuelta Ciclista a España. Lo hará este miércoles, 10 de septiembre, durante la décimo séptima etapa de la ronda ciclista que pasará por la comarca y finalizará en el Alto del Morredero, a 1.750 metros de altitud.

Se trata de una etapa de media montaña de 143,2 kilómetros que partirá desde la localidad orensana de O Barco de Valdeorras y discurrirá por Toral de los Vados, Cacabelos, Vega de Espinareda, Paso de las Traviesas, Bembibre y Ponferrada.

Pancartas y banderas de Palestina se dejarán ver en diferentes puntos del recorrido por ciudadanos a título individual, sin estar respaldados por ninguna asociación o colectivo, en una protesta pacífica en solidaridad con el pueblo palestino, según fuentes consultadas por Elbierzonoticias.

Otras noticias

«Un día nos llamaron tortilleras pero no fue un insulto porque estamos orgullosas»

«Un día nos llamaron tortilleras pero no fue un insulto porque estamos orgullosas»

Medios de la Junta extinguen un incendio en la localidad de Horta

Medios de la Junta extinguen un incendio en la localidad de Horta

Ponferrada culmina la integración de la Gran Vía Reino de León en el Puente del Parque de la Concordia

Ponferrada culmina la integración de la Gran Vía Reino de León en el Puente del Parque de la Concordia

Esta acción se suma a las protestas que se han repetido en etapas anteriores como ocurrió en Bilbao donde la organización se vio obligada a adelantar la meta y dejar la etapa sin ganador.

Sanciones

En caso de interrumpir la carrera se aplicaría la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que conlleva sanciones de entre 150 euros a 650.000 euros, en función de la gravedad. Las multas leves se sitúan entre los 150 y los 3.000 euros; las graves van de los 3.000,01 a 60.000 euros y las muy graves, de 60.000,01 a 650.000 euros.

La Vuelta ha llegado dos veces al Alto de El Morredero, un viejo conocido para la competición en la última semana de la competición y en cuya cima han vencido ciclistas como Roberto Heras, en el año 1997, y Alejandro Valverde, en 2006.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  2. 2 El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II
  3. 3 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  4. 4 La fábrica de un pueblo de León que reabre un año y medio después de quedar calcinada
  5. 5 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León
  6. 6 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  7. 7 Un hombre de unos 80 años es atropellado en el centro de León
  8. 8 Pedro Sánchez visita de nuevo León tras los incendios
  9. 9 La problemática de espigas en León: «Las familias están más concienciadas, pero siguen siendo un peligro»
  10. 10 La Cultural desata la locura en el centro de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Bierzo visibilizará su malestar con la participación de Israel en la Vuelta Ciclista

El Bierzo visibilizará su malestar con la participación de Israel en la Vuelta Ciclista