Protestas en la salida y viento en la meta: amenazas a la etapa de El Bierzo

Imagen de la protesta en la salida en O Barco.

La etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España 2025, con salida en O Barco de Valdeorras a las 12:25 horas y llegada prevista al Alto de El Morredero entre las 17:00 y las 17:30, se presenta como una de las más condicionadas por factores externos.

Tras una larga cola de protestas durante los días en los que se llevaron a cabo las etapas anteriores, y a las exigencias deportivas de un recorrido de 143 kilómetros, se suman las protestas convocadas en la comarca berciana en apoyo a Palestina y los problemas causados por el fuerte viento en la meta del Morredero, donde se esperan rachas de hasta 50 km/h.

Ante esta situación, la organización ha decidido suprimir, al menos de momento, la zona de invitados en la cima, con el fin de garantizar la seguridad.

La asociación Bierzo Solidario con Palestina ha organizado concentraciones a lo largo de todo el recorrido berciano. La primera en está prevista en Toral de los Vados, en torno a las 12:30 horas, y se replicará en Cacabelos, Arganza, Vega de Espinareda, Toreno, Noceda del Bierzo, Bembibre, Almázcara, Ponferrada y Peñalba de Santiago, antes de culminar en el Morredero, donde finaliza la etapa.

Los convocantes insisten en el carácter pacífico de las protestas y garantizan que no habrá cortes de carretera ni interrupciones que afecten al paso del pelotón.

Al mismo tiempo, recomiendan a quienes acudan a las concentraciones que tengan en cuenta los cortes de tráfico previstos por la carrera para poder llegar con antelación a los puntos de encuentro.

Protesta en O Barco antes de la salida

Según la Subdelegación del Gobierno en Ourense, también está convocada una concentración en O Barco de Valdeorras a las 13:00 horas, en las inmediaciones de salida.

Las autoridades recalcan que será una protesta pacífica y aseguran que el dispositivo de seguridad garantizará que la jornada comience con normalidad.

Una bandera gigante en Ponferrada

En Ponferrada, el grupo local de apoyo a Palestina ha confirmado que la concentración se celebrará en el entorno del Castillo de los Templarios, donde desplegarán una bandera de 10 por 4 metros frente al césped del monumento, en un gesto simbólico de denuncia.

La protesta se iniciará a las 15:00 horas, mientras que se estima que los cilcistas empiecen a pasar por la capital berciana entre las 16:18 y las 16:35.

