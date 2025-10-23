leonoticias - Noticias de León y provincia

Biblioteca Municipal de Ponferrada. Carmen Ramos

La Biblioteca Municipal de Ponferrada donará cientos de ejemplares descatalogados

Ponferrada

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:49

La Biblioteca Municipal Valentín García Yebra de Ponferrada llevará a cabo mañana, viernes 24 de octubre, a partir de las 10 horas, la donación de cientos de ejemplares descatalogados y destinados a todos los públicos. Como en años anteriores, con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, cada usuario podrá llevarse a su hogar un máximo de dos libros para darles una segunda vida y seguir fomentado la lectura.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, puso de relieve «el papel esencial que desempeñan todas las bibliotecas, independientemente de su tipología, en la lucha contra la desinformación en un entorno cargado de ruido informativo, de noticias falsas y mal intencionadas lanzadas a través de redes sociales».

«Gracias a estos espacios culturales y a los profesionales que en ellos trabajan, los usuarios pueden obtener información a través de fuentes fiables, contrastadas y aprender a usar correctamente las nuevas tecnologías. Además, suponen un espacio de encuentro, aprendizaje y socialización», aseguró Morala.

El Ayuntamiento de Ponferrada también celebrará el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora el 27 de octubre, con la proyección en el Salón de Actos de la Biblioteca el próximo viernes, 31 de diciembre, a las 19 horas, de la copia digitalizada de la película 'Como últimas gotas tardías' (1985).

La película, rodada en Super-8 en Montes de Valdueza por el profesor berciano Carlos de Cabo, se realizó bajo el guion y la interpretación de los alumnos del Colegio San Andrés La Borreca, dentro del proyecto educativo 'Escuela viajera y cine'.

