Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción La doctora natural de Villafranca del Bierzo Marisa López-Teijón hace realidad «una decisión que llevaba en el corazón desde hace tiempo»

La doctora berciana Marisa López-Teijón junto al presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull (D), en el acto de donación del castillo de Canyelles.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 23 de octubre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Una berciana compra el castillo medieval de Canyelles y sus jardines y los dona a su pueblo de adopción, situado a 50 kilómetros de Barcelona. Se trata de la doctora natural de Villafranca del Bierzo y afincada en Cataluña Marisa López-Teijón.

La donación tuvo lugar el día 3 de octubre en un acto en el que se firmó el acta notarial de cesión y se hizo entrega simbólica de las llaves del castillo a la población de Canyelles. La celebración estuvo presidida por el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet, y reunió a autoridades, personalidades de diferentes ámbitos y vecinos.

Rull valoró el gesto de la berciana: «Este castillo que es el símbolo tangible más poderoso, pues la Dra. López-Teijón ha decidido que sea de todos y todas, que sea un bien común». Por su parte, la doctora berciana reconoció sentir «emoción y gratitud». «Es un honor estar aquí para compartir con vosotros una decisión que llevaba en el corazón desde hace tiempo», señaló en un video de Europa Press que recoge en su perfil de Instagram.

«Legado de gratitud»

La ginecóloga, investigadora y también empresaria, que ha sido reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes de Catalunya, adquirió la propiedad del castillo con fondos propios, con el objetivo donarlo a su pueblo como «legado de gratitud, inspiración y futuro compartido».

A través de la Clínica Institut Marqués, la doctora berciana Marisa López-Teijón a ayudado a traer al mundo a cientos de bebés. Actualmente impulsa proyectos sociales con iniciativas como la promoción de viviendas asequibles y sostenibles para jóvenes.

El castillo de Canyelles está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido como Patrimonio Nacional. Una fortaleza que el gesto de una berciana ha convertido en patrimonio de todo un pueblo.