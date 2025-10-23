leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La doctora berciana Marisa López-Teijón junto al presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull (D), en el acto de donación del castillo de Canyelles. dralopezteijon

Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción

La doctora natural de Villafranca del Bierzo Marisa López-Teijón hace realidad «una decisión que llevaba en el corazón desde hace tiempo»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Una berciana compra el castillo medieval de Canyelles y sus jardines y los dona a su pueblo de adopción, situado a 50 kilómetros de Barcelona. Se trata de la doctora natural de Villafranca del Bierzo y afincada en Cataluña Marisa López-Teijón.

La donación tuvo lugar el día 3 de octubre en un acto en el que se firmó el acta notarial de cesión y se hizo entrega simbólica de las llaves del castillo a la población de Canyelles. La celebración estuvo presidida por el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet, y reunió a autoridades, personalidades de diferentes ámbitos y vecinos.

Más información

El Festival del Botillo de Bembibre ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Festival del Botillo de Bembibre ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

«Con unas buenas campañas de promoción y marketing recuperaremos fuelle en poco tiempo»

«Con unas buenas campañas de promoción y marketing recuperaremos fuelle en poco tiempo»

Un médico del Bierzo, nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

Un médico del Bierzo, nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

Rull valoró el gesto de la berciana: «Este castillo que es el símbolo tangible más poderoso, pues la Dra. López-Teijón ha decidido que sea de todos y todas, que sea un bien común». Por su parte, la doctora berciana reconoció sentir «emoción y gratitud». «Es un honor estar aquí para compartir con vosotros una decisión que llevaba en el corazón desde hace tiempo», señaló en un video de Europa Press que recoge en su perfil de Instagram.

«Legado de gratitud»

La ginecóloga, investigadora y también empresaria, que ha sido reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes de Catalunya, adquirió la propiedad del castillo con fondos propios, con el objetivo donarlo a su pueblo como «legado de gratitud, inspiración y futuro compartido».

A través de la Clínica Institut Marqués, la doctora berciana Marisa López-Teijón a ayudado a traer al mundo a cientos de bebés. Actualmente impulsa proyectos sociales con iniciativas como la promoción de viviendas asequibles y sostenibles para jóvenes.

El castillo de Canyelles está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido como Patrimonio Nacional. Una fortaleza que el gesto de una berciana ha convertido en patrimonio de todo un pueblo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  2. 2 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  3. 3 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  4. 4 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  5. 5 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  6. 6 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  7. 7 Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León
  8. 8 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  9. 9 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  10. 10 Rubén Torío, el «mohicano» del módulo de salud mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción

Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción