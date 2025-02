El berciano que se hizo arquero por 'El Señor de los Anillos' ahora es subcampeón de España

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 16 de febrero 2025, 09:18 Comenta Compartir

El cine marcó su futuro deportivo. Fue en el momento en el que vio la película 'El Señor de los Anillos', dirigida por Peter Jackson, cuando este ponferradino tuvo claro que quería convertirse en arquero.

Y no le ha ido nada mal. A sus 29 años Alejandro González acaba de coronarse como subcampeón de España, el título más alto que ha conseguido en categoría senior, bajo las siglas del Arco Club Valladolid -por el que también compite su hermano Héctor- en el Campeonato de España de Tiro con Arco disputado en Valladolid entre el 6 y el 9 de febrero. Para él se preparo tirando «unas cien flechas al día en las dos últimas semanas», explica Alejandro.

Un broche de plata a la temporada indoor para el berciano que consiguió tras una dura y no menos reñida eliminatoria ante Pedro Langarita, donde ambos terminaron empatados a 145 puntos. «Estuvimos todo el rato muy igualados», destaca. Fue una única y definitiva flecha la que decantó finalmente la victoria del lado del aragonés al quedar tan solo un centímetro más cerca del centro que la del berciano.

Un momento de especial tensión para él teniendo en cuenta que es la primera flecha de su ya larga carrera deportiva en la que se jugaba llevarse el oro. «Flechas de desempate he tirado muchísimas pero yo creo que es la primera que he tenido que tirar en una fase más avanzada de la competición», apunta.

Pese a todo se siente «muy contento» con su medalla de plata teniendo en cuenta que para él ha sido una temporada «complicada», en la que «no he tenido tampoco mucho tiempo para entrenar», reconoce el arquero berciano. Una victoria para él también «inesperada, porque cuando tienes esa preparación que no es la de otros años pues vas con menos presión pero también con menos expectativas».

21 años como arquero

Alejandro González tiene 29 años y lleva con un arco en la mano desde 2004. En su familia nadie era aficionado al tiro con arco pero sí recuerda de forma especial como «cuando era pequeño e íbamos al pantano en verano mi abuelo me hacía algún arco con palos para que tirase porque me gustaba mucho».

Ampliar El deportista ponferradino (I), en el podio de la categoría absoluta de tiro con arco del Campeonato de España.

Luego llegaría 'El Señor de los Anillos'. «Ví la película y me gustó lo de los arcos y estuve dando por saco a mis padres mucho tiempo porque quería encontrar un sitio para hacer esto», relata. Tenía ocho años y coincidió que ese verano de casualidad fueron a una feria que se celebraba en Cubillos del Sil donde había una exhibición del Club de Tiro con Arco de Ponferrada. «Fue cuando tiré por primera vez», apunta. «Probé, me gustó y se me daba bien, además», subraya. Ese mismo año sus padres le apuntaron a la escuela. Este año serán ya 21 años dedicados al tiro con arco.

«Fue eso como podía haber sido la esgrima», señala, deporte que también practica desde hace cuatro años, esgrima histórica, disciplina en la que este año le gustaría competir «pero al final hay coordinar las competiciones de una cosa y la de la otra y es complicado», reconoce.

El salto a Valladolid

El arquero berciano inició su andadura deportiva en el Club de Tiro con Arco Ponferrada, al igual que su hermano Héctor, pero al irse a estudiar ambos a Valladolid tuvieron que apuntarse a un club del lugar donde estaban y ficharon los dos por el Arco Club Valladolid. El salto para él fue «un cambio bastante grande» al abrirle las puertas de todos los grandes premios. «Hay mucho más gente que compite, son mucho más socios también», explica.

Alejandro González estudió en Ponferrada, primero en el colegio San Antonio y luego en el IES Gil y Carrasco. Hizo Historia y este año cursa un máster en Valladolid para ser profesor de Secundaria. A lo que seguirán las oposiciones. También trabaja y compatibilizar todo en ocasiones se le complica. «A veces tengo que entrenar a horas un poco extrañas porque si entras a las 9 o a las 10 a trabajar, depende como sea la jornada, vas antes, te levantas temprano a las 7, o si estás de partido te llevas la comida al campo de tiro y mientras comes entrenas, es complicado», apunta.

Beatriz, su madre, compite también en el conjunto femenino vallisoletano, y José Antonio, su padre, se ha sacado el título de entrenador y es en este momento el técnico tanto de él como de su hermano. Ahora comenzará a preparar la temporada de aire libre, que dará su pistoletazo de salida de nuevo en la capital vallisoletana en un mes con el primer GP de España del 2025.

Ampliar Alejandro junto a su hermano Héctor en la competición celebrada en Valladolid.

En cuanto a la diferencia con el indoor, el deportista berciano destaca que «son casi como dos deportes distintos porque en sala se tira mucho más cerca (18 metros), las dianas son mucho más pequeñas y en aire libre tiramos en la calle, a 50 metros, una distancia totalmente distinta y en la que te afecta la lluvia, el viento, la iluminación», explica. «Cambia mucho más, hay más circunstancias que pueden afectar al tiro», remarca.

Alejandro reconoce que el tiro con arco le aporta en su vida «sobre todo mucha tranquilidad porque es un deporte que te exige mucho de cabeza, a nivel de gestión de emociones». Herramientas que le sirven también en su vida personal.

En la selección española

El ponferradino formó parte de la selección española en cadete y junior entre los años 2010 y 2015. No descarta volver, aunque ahora en la categoría absoluta, pero cree que «está muy complicado tanto por el tema de coordinarlo con trabajo y estudios como por las propias condiciones que pone la federación que en muchos puntos no es muy lógica en relación al apoyo que ellos dan al deporte lo que luego te piden a ti para salir».

No obstante reconoce que para él fue toda una experiencia y también un baño de realidad en competiciones con equipos de países como EEUU o México. «Tú sales de aquí pensando que eres bueno y llegas allí y te ponen la vacuna», asegura. «Pero al final compites con ellos y les ganas muchas veces, es también una motivación».

Alejandro tiene un sueño: ganar un campeonato de España en cada categoría. Y va camino. «Hasta ahora en infantil, en cadete y en junior lo he conseguido, en senior parece que estamos cerca y luego en veterano», asevera. «Hasta que no tenga todos no lo dejaré», concluye.