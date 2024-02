«Avances» con PSOE y «sin novedad» con Vox: los presupuestos de Ponferrada en 'stand-by'

Febrero estaba marcado en rojo en el calendario del equipo de gobierno de Ponferrada para aprobar los presupuestos de este ejercicio pero finalmente tendrán que esperar.

El alcalde, Marco Morala, ha convocado ya el pleno ordinario de este mes que tendrá lugar este viernes 23 de febrero pero en el orden del día no figura entre ninguno de sus puntos el debate de las cuentas, a pesar de que la intención del Partido Popular era sacarlas adelante en la sesión de este mes.

La necesidad de buscar el apoyo necesario que garantice dar luz verde a los números de 2024 sin sorpresas ha obligado a posponer su debate. Morala cuenta con el respaldo claro de Coalición por El Bierzo, socio de gobierno, si bien no ocurre lo mismo con Vox, la otra formación incluida en el acuerdo de gobernabilidad en el Ayuntamiento de la capital berciana que insiste en que «el pacto de gobierno está roto» y que votarán en contra de las cuentas.

Como condición para que la situación cambie los dos concejales de la formación de Abascal, Patricia González y Gerardo González, exigen que el alcalde recupere y de por válidos los acuerdos que se recogen en el documento que firmó el 30 de enero. Por un lado, el decreto de asignación de las concejalías de Cultura y Formación y Empleo y, por otro, que el borrador de las cuentas recoja las 12 enmiendas que presentaron a las cuentas. Unas peticiones que reiteraron este lunes en una «reunión rápida» con el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, y en las que se mantienen firmas.

Vox sigue «sin novedad»

En este sentido, desde Vox aseguran que siguen «sin novedad» y sin ninguna respuesta que garantice el apoyo al borrador de los números presentados por los populares que también negocian con el Grupo Municipal Socialista. En este caso, sí que parece que se está dando una mejor sintonía para dar pasos adelante de cara a sacar adelante los prespuestos.

«Es una negociación que contiúa, que tiene avances, que va bien, pero que no se ha tomado todavía la decisión», indicó este miércoles el portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón. Una decisión que asegura que, en cualquier caso, se consultará con la ejecutiva del partido.

«No hay una decisión tomada al respecto, nosotros desde luego creemos que el presupuesto tiene muchísimas cosas en las que no estamos para nada de acuerdo, no es nuestros presupuesto en absoluto», remarcó Ramón. Cree, no obstante, que «hay razones para intentar hacer un esfuerzo como partido que se presenta para solucionar problemas, para solucionar el caos que se forma cuando se toman decisiones equivocadas», subrayó.

Recordó, en este sentido, que «aquí hace menos de un año que había una opción de gobierno muy fácil, muy clara, que se sabía que no iba a generar líos, ni problemas, ni inestabilidad para la ciudad y sin embargo se optó por otra fórmula que todos sabíamos que generaría lo que está generando aunque pensábamos que tardaría más».

En cualquier caso, los socialistas insisten en que que no tienen aún ninguna decisión. «No hemos tomado ninguna decisión todavía, estamos avanzando y esos avances existen pero también hay puntos que para el Partido Socialista son importantes y no están solucionados».

Puntos a debate

El pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Ponferrada, más allá de dar luz verde a las sesiones celebradas los días 15 y 22 de diciembre de 2023, abordará el acuerdo sobre protocolo de actuación y prevención del acoso laboral en el Consistorio.

Asimismo, dentro del orden del día se abordarán los estatutos y ratificación de la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago y la cuenta general del ejercicio de 2022.

El equipo de gobierno dará cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2023 así como del informe sobre morosidad y periodo medio de pago del Ayuntamiento de Ponferrada y del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información de ejecución de los presupuestos de las entidades locales correspondientes al mismo periodo.

La sesión se completará con la dación de cuenta de los decretos de Alcaldía y de los concejales delegados, mociones y ruegos y preguntas.