Arraiza cree que ahora es «el momento histórico más fácil» para crear una sección desplazada de la Audiencia en Ponferrada El presidente de la Audiencia Provincial de León también apuesta por la creación de un Juzgado contencioso administrativo, lo que tendría «una incidencia muy positiva en el funcionamiento de los Juzgados de León»

El presidente del la Audiencia Provincial de León, Pablo Arraiza, afirmó este jueves 23 de octubre que el actual es el «momento histórico en el que sería más fácil» la creación en Ponferrada de una sección desplazada de la Audiencia, algo que supondría «una muy buena noticia» al permitir «la aproximación de la segunda instancia a la comarca y la liberación de la importante carga de trabajo que soportan actualmente las secciones de la Audiencia».

Por ello, avanzó que apoyará la idea, pero «dentro de la realidad de la de las circunstancias y de las limitaciones presupuestarias» en un momento en el que «son mayores que nunca» como consecuencia del proceso de transformación de los órganos judiciales por la Ley de Eficiencia, respecto a la que también velará por «por que este proceso se realice de manera efectiva y eficaz en todos los partidos de la provincia».

Arraiza se mostró consciente de que «económicamente es caro crear unidades judiciales», pero resaltó que la tendencia del Ministerio de Justicia en los últimos tiempos «ha sido entender que la la forma de abaratar los costes de la creación de unidades judiciales pasa por limitar a la creación de plazas judiciales». Así, «en lugar de crear grandes unidades compuestas por un juez, un secretario judicial, un delegado de Administración de Justicia y funcionarios, la idea es crear únicamente plazas de juez e intentar reorganizar las oficinas para que puedan dar servicio al incremento de trabajo».

De este modo, en ese esquema, «es más barato que nunca crear no las unidades», aunque la cuestión es «saber si se podrá». No obstante, trasladó que «jamás se atienden todas las peticiones, pero las peticiones acaban concediéndose a base de insistir».

Así lo apuntó este jueves con motivo de su visita a Ponferrada como primera actuación desde su toma de posesión este verano, para «conocer de primera mano de todos los implicados de la justicia berciana cuáles son los los principales problemas que se plantean». Para ello, a lo largo de la jornada mantendrá reuniones con «prácticamente todos los sectores afectados», como Fiscalía, sindicatos profesionales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y magistrados del Partido Judicial.

Juzgado contencioso administrativo

El presidente del la Audiencia Provincial de León, Pablo Arraiza, también abogó por la creación de un Juzgado contencioso administrativo desplazado a Ponferrada, según informa la Agencia Ical, lo que tendría «una incidencia muy positiva en el funcionamiento de los Juzgados de León, ya que «una parte muy relevante de la litigiosidad que se genera tiene su origen en en en esta comarca».

Arraiza señaló que el Partido Judicial de Ponferrada se encuentra en estos momentos en un momento de «ejecución de la reforma tras la división de jurisdicciones del pasado año», para lo que se está en fase de recopilación de datos para saber «en qué medida la distribución que se ha hecho es la adecuada o si requiere de una revisión».

En esta línea, recordó que se crearon seis juzgados de primera instancia y tres juzgados de instrucción, por lo que una de las cuestiones que «más preocupa y más interesa es revisar ese proceso para ver si el diseño es el adecuado o no».