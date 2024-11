Los voluntarios del Bierzo se enfangan en la DANA: «Salimos con lo puesto y una muda»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 7 de noviembre 2024, 08:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Son bercianos, guerreros y rezuman solidaridad por los cuatro costados. El ponferradino Marcos López acaba de regresar de Valencia a donde viajó con cuatro amigos para apoyar y ayudar a los damnificados de la DANA y ahora quiere fletar un autobús con 50 voluntarios con la idea de regresar de nuevo a la zona cero. Isaac Marbán lo hará desde Fabero en un nuevo viaje, que será el segundo que realiza, ahora para ayudar también en los trabajos de recuperación, después de haber llevado un camión cargado de víveres y productos de primera necesidad.

Marcos López es DJ en la capital berciana y llegó a Valencia este lunes 4 de noviembre para sumarse a la marea de voluntarios animado por «todo lo ocurrido» y después de «ver vídeos de gente de allí que mostraba un poco más de la verdad de lo que aparecía en los medios», explica. «Sentí que tenía que estar allí y que si no iba me iba a arrepentir el resto de mi vida de no poder ayudar a esa gente porque si eso pasara en El Bierzo a mi me gustaría que esa gente viniera aquí», remarca. Por eso «cogimos lo que pudimos y nos fuimos sin pensarlo».

Contactaron a través de Instagram y «con lo puesto y una muda» cargaron su coche, al no conseguir una furgoneta «porque nadie nos la quiso alquilar para ir a Valencia». Llevaban comida, fogones y ollas por si les dejaban cocinar y como finalmente no fue posible lo donaron todo.

Los cinco pusieron rumbo a la localidad de Algemesí porque «teníamos un conocido en la UME que nos dijo que era donde más falta hacía». La Policía Local les ubicó en un pabellón para poder pasar la noche y al día siguiente, el martes 5 de octubre, se unieron a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para ayudarles a descargar camiones y furgonetas. Luego se adentraron en el pueblo donde pudieron ver con sus propios ojos la verdadera dimensión de la tragedia. «Era una locura., mucha angustia, la gente nos pedía ayuda», subraya Marcos.

Pala en mano limpiaron barro de las calles, retiraron muebles del interior de casas, los deshicieron y apilaron en el exterior. Grabado quedará para siempre el duro episodio vivido cuando ayudando a limpiar una vivienda fueron testigos de la muerte de un mendigo al que había salvado su propietario. «Vivía en la calle y llevaba dos días desubicado, lo metió dentro de su casa, a las pocas horas falleció y se nos vino abajo, llorando», relata. Otra señora a la que ayudaron a limpiar su casa «nos contaba que había perdido el recuerdo de tres generaciones, llorando, desconsolada». Historia de una vida, de muchas vidas, que la DANA se ha llevado.

Ampliar Los voluntarios ponferradinos caminan por las calles llenas de fango y muebles de las calles de Algemesí.

«Lo que ves en la tele no es ni la mitad de lo que vives aquí», destaca Marcos López que aún guarda ese fuerte olor de las calles que no acierta a describir. «A agua estancada, a muertos, un olor muy extraño y muy raro, que se me quedará grabado de por vida», indica. Sin palabras para una experiencia «muy triste».

«La gente te lo agradece de corazón»

Este voluntario ponferradino asegura que en este momento lo que más se necesita en la zona cero de la DANA que ha azotado Valencia son manos que ayuden.

«Están desbordados de todo, lo que necesitan es mano de obra porque estuvimos también descargando trailers y camiones y lo que sobra ahora mismo es comida y ropa, que no sigan mandando más cosas porque no van a tener donde guardarlas, lo que necesitan son estanterías para colocarlas y clasificarlas, limpiadoras para limpiar el barro y material de limpieza», apunta.

Marcos no vacila ni lo más mínimo al asegurar que «ha sido una experiencia única», por lo que «animo a todo el mundo que pueda y que tenga valor para ir a echar una mano allí porque la gente te lo va a agradecer de corazón y de por vida».

Con este mensaje, y tan solo un día después de regresar de Valencia, ya se ha puesto manos a la obra para intentar fletar un autobús con 50 voluntarios con la idea de regresar de nuevo a la zona cero de la DANA este domingo 10 de noviembre y regresar el martes día 12, dos días más para refrendar el apoyo del Bierzo a los damnificados. Para ello pone a disposición su teléfono (600 390821) para todas aquellas personas que quieran llenar ese autobús de solidaridad.

Se buscan voluntarios

Desde Fabero, Isaac Marbán lleva las riendas de su supermercado Covirán. Haciendo gala una vez más de su espíritu solidario del que ha dado muestra en diferentes causas a lo largo de su vida, como las luchas mineras o la guerra de Ucrania, él ha sido uno de los primeros bercianos que ha tendido sus manos a los damnificados por la DANA que ha asolado la Comunidad Valenciana.

Junto a cinco amigos viajaron el pasado fin de semana a Valencia con cuatro furgonesas cargadas de agua, leche, ropa, material de limpieza y artículos para evitar infecciones e hicieron una pequeña colecta por Bizum para sufragar los gastos del viaje. A la comitiva se unieron otras cinco más pilotadas por amigos en León que fueron repartiendo todos los productos cargados de solidaridad que transportaban en los pueblos de la zona cero de la catástrofe finalizando en Catarroja.

De vuelta al Bierzo con el dinero que han recaudado de las donaciones de la gente del pueblo a través de Bizum, y que suman más de 2.000 euros, están comprando palas, guantes, mascarillas y equipos de protección para volver a Valencia y unir sus manos a las de toda la marea de voluntarios que están desplegados en la zona cero de la DANA.

Ampliar El faberense, Isaac Marbán (con chaleco rojo) junto a los amigos con los que viajó a Valencia (foto superior) y durante el viaje (foto inferior).

«Mercancía ya es una tontería llevar porque están saturados porque lo que necesita ahora la gente es limpiar sus casas, sus garajes, sus calles», explica. «Hay que ir a quitar barro que ahora mismo es lo que hace falta», remarca.

Para él este duro momento que ha vivido le ha resultado especialmente chocante. «Son experiencias raras, por un lado ves el destrozo, la miseria, todo lo que se ha perdido allí, pero por otro ves que la gente está toda a una, a colaborar, a hacer lo que haga falta, que no se echan para atrás, después de haberlo perdido todo tiran para adelante», asevera.

Solidario y amante de la unión ante la adversidad, Isaac es consciente de la realidad que ha podido constatar y conocer de primera mano en la DANA que ha asolado Valencia y que ha marcado a todo el país, pero mantiene la ilusión convencido de que «van a salir para adelante porque le están echando huevos».