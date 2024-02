Villablino advierte con un millar de reclamaciones a Sacyl: «No nos van a parar»

Laciana no tira la toalla en defensa de su sanidad pública. La comarca mantiene el pulso con la Junta para que cubra la media docena de médicos que perdió en el último concurso voluntario de traslados.

Y lo hace desde la reivindicación con un «no nos van a parar». La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana ha recogido ya más de un millar de reclamaciones para exigir los facultativos que garanticen la asistencia sanitaria en todas y cada una de las localidades del valle. «Pasamos ya de las mil», apuntó la portavoz del colectivo, Pilar Carrasco.

Ayuntamientos, farmacias y sindicatos de Villablino y Palacios del Sil son los puntos donde los lacianiegos puedan rubricar sus reclamaciones por la maltrecha situación de la sanidad pública y para exigir una solución. Desde la plataforma ponen de manifiesto todavía el «miedo a represalias» que existe entre algunos vecinos y vecinas que les coarta a la hora de poner su reclamación. «Pero a pesar de eso la gente se está volcando», remarca Carrasco.

El colectivo se reunirá este miércoles para concretar la jornada en la que registrarán en la Junta las quejas recogidas hasta el momento mientras aguardan la respuesta de la Consejería de Sanidad a la petición de una reunión con su titular, Alejandro Vázquez. Pretenden conocer de primera mano los planes de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) para cubrir las plazas vacantes y ofrecer una solución a futuro que garantice que en dos años no volverá a repetirse de nuevo la misma situación.

Tras más de dos semanas con solo tres médicos de los nueve con los que contaban hasta el mes de enero insisten en denunciar la «falta de previsión» a la hora de atajar un problema «que se veía venir». Algo que pusieron de manifiesto en la reunión del último Consejo de Salud. «El coordinador nos dice que al menos la disposición en buscar es buena, lo que nosotros decimos es que esto ya tenía que haber sido hace tiempo porque es una falta de previsión total», destaca la portavoz de la plataforma.

Dos médicos más en consultas

Así las cosas, los dos médicos extracomunitarios contratados por Sacyl que llegaron desde la República Dominicana ya han comenzado a pasar consulta tras afrontar un periodo de formación, con lo que su incorporación viene a reforzar a los tres únicos que hasta el momento se han encargado de garantizar la asistencia sanitaria los habitantes de Laciana. Todo ello con ayuda.

«Es un alivio para ellos el triaje que han puesto con la enfermera, desde El Bierzo también se están haciendo la renovación de las recetas y les están ayudando a salir del paso», aseveró Carrasco.

El coordinador del Consejo de Salud avanzó la posibilidad de que a mediados del mes de marzo se pudiera incorporar un nuevo médico y otro más a finales de mes. «Esto todo es aguantar, aguantar febrero, aguantar marzo, pero claro, así no se puede aguantar, los consultorios no es que estén cerrados porque están las enfemeras atendiendo curas pero no puede haber un médico allí», lamentaron desde la plataforma.

Más población, más problemas

Las consultas de rebosamiento ofrecen actualmente la atención médica por las tardes en Caboalles y Villaseca y en Palacios del Sil un día a la semana. «Es imposible que eso dure mucho tiempo porque si esto pasa con la ola de gripe que hubo, imposible, y espérate a ver si no vuelve a venir una situación parecida», destacó la portavoz del colectivo en defensa de la sanidad pública.

Desde la plataforma entienden que se trata de un problema que se recrudecerá con el aumento de la población en Laciana que cada año llega asociado a la Semana Santa y a la vacaciones estivales. «A partir de Semana Santa aqui triplicamos la población y es un hervidero de gente, la situación no es fácil», concluyó.