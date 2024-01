Laciana estudia «calzarse las zapatillas» para llevar a Valladolid su Marcha Blanca

Laciana se moviliza en defensa de su sanidad. Los vecinos de Villablino se concentrarán el día 8 de febrero en la plaza de la Casa de la Cultura de la localidad para exigir a la Consejería de Sanidad una solución urgente que garantice la asistencia sanitaria a los habitantantes del valle y evite el cierre de consultorios ante la pérdida de seis médicos.

Todo ello tras quedar solo con tres facultativos para atender a 9.000 cartillas después de que seis de los nueve profesionales hayan optado por pedir un nuevo destino dentro del concurso de traslados abierto por la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) a lo que se suma la jubilación de otro médico que se encargaba de hacer guardias. Una situación que pone en jaque a los servicios de Urgencias de la capital lacianiega y obligará a cerrar los consultorios locales de Villaseca, Palacios y Caboalles.

La concentración del próximo día 8 de febrero, a las 12:30 horas, será solo la primera acción de protesta de un calendario de movilizaciones en el que estudian la posibilidad de protagonizar una nueva Marcha Blanca en este caso ya no hacia Ponferrada, como fue la primera, sino a Valladolid para manifestarse ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para mostrar su «hartazgo» ante un problema que se repite y en este caso, además, agravado.

Se trata de una acción en la que los vecinos están todos a una para «calzarse de nuevo las zapatillas para ir donde haga falta», asegura la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, Pili Carrasco, tal y como quedó de manifiesto en su última asamblea. «La plataforma está por movilizarse otra vez y este es el primer paso para ello, la gente está enfadada, hace apenas dos años que solucionamos el problema y volvemos a estar con lo mismo, la paciencia se nos agota», remarcó.

El colectivo tiene el objetivo claro: «queremos que nuestra ciudadanía tenga sus derechos y sus necesidades cubiertas, no podemos estar con tres médicos para 9.000 cartillas, porque tampoco van a estar al cien por cien porque es imposible, es inviable no habría consultas presenciales y dios quiera que no haya dos urgencias que se solapen....».

Sanidad pide tiempo

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, por su parte, asegura que el Ayuntamiento ya ha puesto el problema en manos de la Consejería de Sanidad desde donde «nos han pedido unos días para poder incorporar médicos de manera inmediata y estamos en contacto pero de momento no tenemos solución, estamos a la espera».

El regidor lacianiego asegura, además, que apoyarán todas las protestas convocadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana para que cubra todas las plazas de médicos del municipio. «Todas las reivindicaciones se mantienen y serán apoyadas por el Ayuntamiento», apuntó, máxime cuando «es algo que se repite y que ya habíamos advertido en su momento que si no se tomaban soluciones a largo plazo volvería a pasar».