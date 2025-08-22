Los vecinos de Las Médulas desconfían y rechazan el desescombro sin compromisos firmes Tras el incendio del 10 de agosto, las familias denuncian abandono y critican que se priorice la reconstrucción del aula arqueológica antes que viviendas y huertos

Álvaro Pérez Las Médulas Viernes, 22 de agosto 2025, 08:15

El 10 de agosto un incendio originado en Yeres alcanzó Las Médulas y obligó a desalojar el pueblo. Varias casas quedaron calcinadas y los vecinos aseguran haberse sentido solos y sin medios suficientes. «Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros», lamenta Natalia Rodríguez, que denuncia que incluso en los momentos más críticos tuvieron «trabas para entrar al pueblo y poder apagar».

Hoy, más de una semana después, los restos del incendio siguen en pie, casas arrasadas, escombros en plena calle, huertos y castaños quemados. Entre los afectados están la vivienda secundaria de Mónica Pérez, el restaurante 'O Camiño Real' y la casa de Javi Vega o la del cuñado de Rufina Amado, colindante con su vivienda principal.

Los vecinos insisten en que no permitirán que se retiren los escombros hasta que no haya compromisos claros de ayudas. «Promesas se las lleva el viento, mientras no haya un papel firmado, que se olviden», afirma Natalia Rodríguez. En la misma línea, Mónica Pérez reclama garantías antes de limpiar la zona, «lo que quieren es que quede todo bonito, como si aquí no hubiese pasado nada».

El viernes 15 de agosto, festivo, visitó el pueblo María Pardo, directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, para anunciar que se priorizará la reconstrucción de viviendas y, en fases posteriores, huertos y demás propiedades. Sin embargo, la desconfianza persiste. «Parecía más un gesto para tranquilizarnos que otra cosa. No tomó nota de nada, ni concretó medidas», recuerda Pérez Vega.

En paralelo, el Ayuntamiento de Carucedo ha pedido a los afectados que presenten inventarios de desperfectos con fichas y fotografías, con el objetivo de agilizar los trámites y «meter presión» a la Junta.

Medidas hasta ahora

En la mañana del jueves, 21 de agosto, arquitectos y técnicos de la Junta de Castilla y León, junto con la empresa encargada de desescombrar la zona, han revisado varias viviendas en Carucedo, Médulas (Carucedo) y Orellán (Borrenes), según confirma el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández. El el objetivo es ver cómo están las edificaciones afectadas ya que llevarán a cabo un proyecto para proceder a la limpieza de los restos del incendio que llevan conviviendo con los vecinos más de una semana.

La prioridad será la limpieza del amianto de las uralitas, ya que es un material muy perjudicial en el momento en el que se rompe y se fragmenta en el aire, lo que puede conllevar a graves consecuencias respiratorias.

Prioridades inconcebibles

La indignación ha crecido al conocerse que entre las prioridades figura también el aula arqueológica, cerrada desde hace dos años por impago a sus trabajadores. Para muchos vecinos, resulta incomprensible que se destinen recursos antes a ese espacio que a viviendas, castaños, huertos o colmenas.

Mientras tanto, el futuro del pueblo sigue en el aire. «La gente que vive de las castañas este año se queda sin ingresos y los negocios turísticos han perdido su temporada más fuerte», lamenta Mónica. La exigencia vecinal es clara: no bastan visitas ni promesas, reclaman ayudas firmes y soluciones reales