Los vecinos de La Cernada lamentan que «no se olvidan de cobrar, pero sí de recoger la basura»

La basura rebosa de los contenedores como la paciencia de los habitantes de La Cernada ante una situación que se repite sin que nadie ponga remedio.

Los tres contenedores del pueblo, perteneciente al municipio berciano de Vega de Valcarce, ya no dan abasto y los vecinos ya no tienen donde depositar los residuos. Llevan dos semanas sin recogida, un servicio que gestiona la Mancomunidad del Bierzo Oeste y cuyos recibos de entre 9 y 12 euros les pasa al cobro el Ayuntamiento de Vega Valcarce cada tres meses.

«De eso no se olvidan, de cobrarnos, pero de venir a recogerla sí», lamenta María José Lolo, una de las vecinas. Asegura que en su caso incluso abonan el recibo por la vivienda de sus abuelos que está deshabitada y en ruinas ya que no tienen dado de baja el suministro de agua.

Los vecinos de La Cernada entienden que el camión de la basura no haya pasado por la localidad ni el día 23 ni el día 25 días coincidiendo con los días de Nochebuena y Navidad pero consideran que la Mancomunidad debería «meter un refuerzo para recoger la basura».

La Cernada lleva dos semanas sin servicio de recogida de basuras.

Todo al verde

Las dos familias que residen en la localidad son ganaderas y reconocen que no llenan los contenedores verdes destinados a los residuos orgánicos en solo una semana, depósitos que utilizan también para todo tipo de basura porque no tienen para reciclaje. «Hacemos mucho plástico pero va todo al verde», relata la vecina de La Cernada. «También los sacos de pienso que son de papel y que hacemos de siete a diez todos los días», remarca.

Lamentan que el Ayuntamiento «sabe que no han venido a recoger la basura y no ha hecho nada al respecto y este recibo lo pasan igual». Una situación que aseguran que no es nueva ya que se ha repetido en varias ocasiones. «Ya el año pasado tuve que llamar en diciembre, volví a llamar en enero, tres o cuatro veces, incluso también en la primavera porque no habían venido a recoger la basura». «Esto se repite habitualmente, al menos aquí en La Cernada», remarcó Lolo.

Por eso en este caso los vecinos del pueblo, que recientemente vieron como se le abría la carretera de acceso con dos grandes socavones que se y tragaron dos vehículos dejando herido a un matrimonio y que incluso han amenazado con pedir su anexión al municipio gallego de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), han querido echar mano de las redes sociales, en este caso Instagram, para denunciar la situación.

«Que cada uno haga su trabajo»

En La Cernada lo tienen claro y solo piden que «cada uno haga su trabajo y que sea responsable» porque «todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones». «Yo no tengo porque estar llamando al Ayuntamiento ni colgando en Internet los contenedores llenos», lamenta Lolo.

Tanto ella como el resto de este pequeño pueblo del Bierzo Oeste solo quieren «que mi pueblo fuera normal y que tuviera todo lo que tienen el resto dentro de las posibilidades que hay».