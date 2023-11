La Cernada quiere ser gallega y solicitará su anexión a Pedrafita do Cebreiro

La localidad berciana de La Cernada quiere ser gallega. Los vecinos de este pueblo perteneciente al municipio berciano de Vega de Valcarce iniciarán los trámites para solicitar su anexión a Galicia cansados ya del «olvido» que aseguran que sufren por parte del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de León.

Los grandes socavones abiertos en la carretera LE-4113 que se tragaron dos coches y dejaron herido a un matrimonio de 78 años han sido la gota que ha colmado el vaso para los habitantes de este pequeña localidad limítrofe con la provincia de Lugo. Por ello se reunirán con el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, para trasladarle su intención de abandonar El Bierzo para ser gallegos, precisamente en una localidad limítrofe con la Comunidad vecina.

«Aquí estamos totalmente abandonados, en el Ayuntamiento de Piedrafita con menos habitantes que el de Vega, y con el Camino de Santiago también solo hay que ver lo que tiene José Luis Raposo, siendo también el PSOE, porque en estos municipios se vota a la persona, no al partido», apuntó una vecina de La Cernada, María José Lolo.

Precariedad de servicios

Los habitantes de esta localidad denuncian tanto la falta de servicios como el lamentable estado de los que tienen frente a los que presta en este momento el municipio vecino gallego. «Solo hay que ver como al pasar Argenteiro, La Laguna de Castilla y El Castro sólo hay que fijarse cómo están esas carreterás de limpias, muros en los pueblos, tiene camión de la basura que se mete en todos los rincones, no como en La Cernada, que mi madre, con 87 años, tiene que llevar la basura a 300 metros o nosotros cargarla en el coche cinco o seis sacos y llevarla al contenedor que la verdad nos era mejor no pagar el dinero porque encima estamos pagando también por la basura de la casa de mis padres cuando no vive nadie en ella desde hace 50 años pero como no damos el agua de baja nos obligan a pagarla», explicó.

Los vecinos de La Cernada critican también las deficiencias de la traída de aguas. «No hay traída, ni control, ni nada de nada», lamentó una de las vecinas del pueblo. Todo ello a diferencia de Piedrafita do Cebreiro donde también tienen otros servicios como camión de bomberos, dos o tres quitanieves, los pueblos con traídas de aguas, con fuentes, los colegios hasta los 14 años cuando en Vega ya hace como cinco o seis años que con 12 años hay que ir a Villafranca, el centro de salud, ellos mismos lleva el servicio de Ayuda a Domicilio...».

Otero se uniría a la petición

Desde La Cernada recuerdan también el caso de Otero, otro de los pueblos también del municipio de Vega de Valcarce limítrofe con Galicia, y que también se uniría a la petición de anexión a Galicia, en el que «tiene todavía la pista de acceso sin asfaltar y le subieron el contenedor de la recogida de basuras a dos kilómetros del pueblo justo entre la carretera entre Lindoso y Veiga de Brañas».

«Eso pasó lo mismo en La Laguna, el alcalde asfaltó la pista desde O Cebreiro hasta la Laguna, hasta el límite, y lo iba a asfaltar hasta el pueblo y la alcaldesa lo paró y estuvo esta pista como cuatro o cinco año un trozo que puede ser medio kilómetro», lamentó la vecina de La Cernada, María José Lolo. Un tramo que finalmente se consiguió asfaltar en el tramo berciano.

Así las cosas, El Bierzo más cercano a Galicia tiene cada día más claro que quiere ser gallego. «¿Pero quién no se va a querer cambiar? Yo no voy a cambiar mi pueblo, pero la provincia al fin y al cabo me da igual», concluyó Lolo.